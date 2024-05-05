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В Иркутской области спасатели ведут поиски утонувшего мужчины

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Фото: МЧС РФ
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Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области ищут утонувшего мужчину. Об этом 5 мая говорится сообщении регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Информация о происшествии поступила от очевидцев в 10:45 мск. Они сообщили, что в районе залива Якоби мужчина решил поплавать, после чего он скрылся под водой и больше на поверхности не появился. В ведомстве отметили, что инцидент стал следствием грубого нарушения правил безопасности.

В региональном ГУ МЧС России предупредили, что купание в необорудованных местах всегда сопряжено со смертельным риском.

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В мае в бассейне сауны «Нептун» в подмосковном Щелково утонула женщина. По словам источника «Известий», сообщение о том, что женщина ушла под воду в бассейне сауны, поступило в полицию ночью 1 мая. Прибывший на место вызова наряд обнаружил тело москвички 1981 года рождения. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на нем не обнаружено.

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