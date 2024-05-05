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Шиитские группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы в Израиле

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Фото: Commons.wikimedia.org/Zvi Roger
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Шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» объявили 5 мая о ракетном обстреле порта города Хайфы на севере Израиля.

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфы, расположенной на наших оккупированных землях», — говорится в заявлении Telegram-канала группировки.

Представители движения подчеркнули, что намерены продолжать атаки на объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.

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Ранее, 26 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане. На следующий день вооруженные формирования «Хезболла» нанесли удары по штабу израильского батальона в Верхней Галилее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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