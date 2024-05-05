Требования кредиторов к Украине закрыть госдолг связаны с тем, что киевский режим не может захватить территории в ЛНР и ДНР. Об этом 5 мая заявила «Известиям» политолог Инна Литвиненко.

«Абсолютно логичное течение процесса, что кредиторы начинают требовать с Украины закрытия госдолга», — отметила она.

По словам политолога, Украина изначально заявляла достижение других целей под выделенные ей средства. Речь идет о возвращении бывших территорий и их «отдаче» Западу. Поскольку эти цели достигнуты не были, кредиторы волнуются.

Литвиненко подчеркнула, что Западу не нужно было возвращение денег с процентами, а необходим был контроль над территориями возле России. Она заключила, что западные страны также намеревались использовать людей в ЛНР и ДНР против Кремля.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что частные держатели облигаций Украины хотят добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. По ее данным, в число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco, на долю которых приходится примерно одна пятая непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд.

27 марта председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что за два года государственный долг Украины в валютном эквиваленте вырос до $143,7 млрд (по состоянию на конец февраля). По его словам, в начале 2024 года украинскими властями было привлечено около $9 млрд льготных кредитов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.