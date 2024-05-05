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СМИ назвали красные линии НАТО для прямого вмешательства в конфликт на Украине

La Repubblica: у НАТО две красные линии для участия в конфликте на Украине
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Фото: Global Look Press/Yauhen Yerchak
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На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) блок НАТО тайно установил для себя две красные линии, после пересечения которых он мог бы пойти на прямое вмешательство в конфликт. Об этом 5 мая сообщила итальянская газета La Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установило как минимум две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт на Украине», — утверждают авторы материала.

При этом они подчеркнули, что в настоящий момент у альянса нет каких-либо оперативных планов по отправке воинского контингента, а речь идет лишь об оценках возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

По информации издания, первая красная линия связана с возможностью российской армии проникнуть через линию обороны ВСУ и касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в конфликте на Украине.

Как считают журналисты, этот сценарий мог бы реализоваться в случае прорыва Вооруженных сил России в коридор между Украиной и Белоруссией, что якобы способно привести к прямому вовлечению Минска в боевые действия на стороне Москвы.

Вторая красная линия предполагает якобы военную провокацию против Польши или стран Балтии либо целенаправленное нападение на Молдавию.

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Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Евросоюз. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

30 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что планировщики НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в граничащую с ней страну-участницу альянса. Кроме того, в альянсе есть расхождения во взглядах на тему угроз для него.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.

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