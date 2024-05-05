СМИ назвали красные линии НАТО для прямого вмешательства в конфликт на Украине

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) блок НАТО тайно установил для себя две красные линии, после пересечения которых он мог бы пойти на прямое вмешательство в конфликт. Об этом 5 мая сообщила итальянская газета La Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установило как минимум две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт на Украине», — утверждают авторы материала.

При этом они подчеркнули, что в настоящий момент у альянса нет каких-либо оперативных планов по отправке воинского контингента, а речь идет лишь об оценках возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

По информации издания, первая красная линия связана с возможностью российской армии проникнуть через линию обороны ВСУ и касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в конфликте на Украине.

Как считают журналисты, этот сценарий мог бы реализоваться в случае прорыва Вооруженных сил России в коридор между Украиной и Белоруссией, что якобы способно привести к прямому вовлечению Минска в боевые действия на стороне Москвы.

Вторая красная линия предполагает якобы военную провокацию против Польши или стран Балтии либо целенаправленное нападение на Молдавию.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Евросоюз. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

30 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что планировщики НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в граничащую с ней страну-участницу альянса. Кроме того, в альянсе есть расхождения во взглядах на тему угроз для него.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.