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Макрон назвал мощность и дальность российских ракет опасными для Европы

Макрон заявил, что мощность и дальность ракет РФ подвергают Европу опасности
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские баллистические ракеты представляют опасность для Европы. Об этом он заявил 4 мая в интервью газете La Tribune.

По его словам, на Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что страна «находится в 1,5 тыс. км» от границ ряда европейских государств.

«Если Россия победит, в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, и здесь тоже не будет безопасности. Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают опасности всех нас», — сказал Макрон.

В этом же интервью президент Франции заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России, но призвал сохранять возможность переговоров с Москвой.

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Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

До этого, 25 апреля, Макрон призвал Европу быть готовой выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Посол РФ во Франции Алексей Мешков 7 апреля выразил обеспокоенность из-за двойственной позиции Парижа, которая вынуждает Москву рассматривать худшие сценарии развития ситуации.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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