Посол РФ в Париже выразил обеспокоенность «стратегической неопределенностью» Макрона

Россия не собирается развязывать военный конфликт с НАТО, но позиция, занятая президентом Франции Эммануэлем Макроном в отношении конфликта на Украине, вынуждает Москву рассматривать худшие сценарии развития ситуации. Об этом 7 апреля заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Посол уточнил, что России трудно понять позицию Франции, так как она строится на принципах «стратегической неопределенности» и «отсутствии красных линий» по отношению к РФ.

«Нынешняя позиция Парижа порождает серьезную стратегическую проблему», — отметил он.

Мешков также отметил, что возможное присутствие французских солдат на украинской территории может создать угрозу для всей Франции. Кроме того, посол добавил, что Москва видит в Североатлантическом альянсе угрозу из-за его приближения к российским границам.

Комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине Мешков напомнил о том, что до начала специальной военной операции (СВО) Россия искренне верила в Минские соглашения, но они не помогли избежать конфликта.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг. Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.