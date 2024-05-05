В Нью-Йорке из-за угрозы взрывов эвакуировали три синагоги

В трех синагогах Нью-Йорка провели эвакуацию из-за угроз взрывов. Об этом в субботу, 4 мая, сообщила газета The New York Post.

По данным источника в полиции, угрозы поступали с разницей во времени около часа. Сразу же полиция приступила к расследованию угроз.

Ни в одной из синагог взрывчатых веществ обнаружено не было, после чего полиция признала угрозы ложными. В настоящее время неясно, были связаны ли эти угрозы друг с другом, но они продолжают расследоваться, сообщил источник.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что ее офис осведомлен об угрозах и «активно отслеживает» ситуацию с правоохранительными органами.

«Угрозы признаны неправдоподобными, но мы не потерпим лиц, сеющих страх и антисемитизм», — сказала она.

Как напомнили в NYP, по данным полиции Нью-Йорка, в 2024 году количество антисемитских преступлений на почве ненависти выросло на 45%.

2 мая американский президент Джо Байден в кратком обращении к гражданам заявил, что власти США не потерпят насилия от участников пропалестинских акций в американских университетах. Он напомнил, что все студенты высших учебных заведений в стране имеют право получать образование и спокойно перемещаться по кампусу и не должно быть никаких проявлений антисемитизма, исламофобии или любой другой дискриминации в сторону учащихся.

9 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Госдепартамент США должен обратить внимание на рост антисемитизма у себя в стране, а не учить других и готовить доклады о правах и свободах за рубежом. По словам Сийярто, рост антисемитизма в странах Европы и США объясняется большим числом эмигрантов из арабских стран. Он подчеркнул, что приезжие навязывают свою волю спокойному большинству и «приносят с собой антисемитизм».

В декабре 2023 года в ФРГ сообщили, что с начала обострения палестино-израильского конфликта значительно выросло количество антисемитских преступлений. В частности, с 7 октября по 21 декабря в ФРГ зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений.