Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ
Сюжет:

С 1 Мая 2025: советские открытки с Днем трудящихся, ретроплакаты времен СССР

«Известия» подготовили подборку советских открыток и плакатов к 1 Мая
0
EN
Фото: commons.wikimedia.org
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России 1 мая отмечают праздник Весны и Труда. Он пришел на смену Международному дню солидарности трудящихся, который праздновали в советское время. Сегодня для многих россиян это просто весенний праздник и дополнительный выходной. «Известия» собрали карсивые открытки к празднику.

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

Диетолог предупредила о вреде шашлыков на майские праздники

Для советских граждан были установлены два выходных дня — 1 и 2 мая. Сейчас россияне отдыхают только один день. Однако в 2025 году за счет переноса выходных Первомай продлится четыре дня — с 1 по 4 мая.

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

С 1 Мая: старинные советские открытки

В СССР и государствах Восточного блока 1 мая традиционно проходили военные парады. В них участвовали партийные деятели и высшее руководство страны. На второй день торжества обычно устраивали массовые гулянья на природе, так называемые маевки.

С 1933 года празднования дополнили воздушные парады над Красной площадью. Они проводились вплоть до начала Великой Отечественной войны и демонстрировали передовые достижения советского авиапрома. Именно в это время миру показали самолет АНТ-20 «Максим Горький» разработки Андрея Туполева, истребитель-моноплан И-16 авиаконструктора Николая Поликарпова и другие новинки.

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

В военное время шествия и парады не проводились. Но праздник продолжали отмечать на фронте и в тылу. Начиная с 1970-х годов, после переименования Первомая, на смену военным парадам пришли массовые шествия рабочих с транспарантами и флагами.

По центральным улицам Москвы и других городов шествовали колонны рабочих, студентов и творческой интеллигенции. Из рупоров раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи членов политбюро и передовиков производства. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов того времени — «Мир! Труд! Май!».

Праздник 1 Мая: история и традиции, как празднуют в 2025 году
О чем писали «Известия» 1 мая — от Международного дня пролетариата до Праздника весны и труда

Уже в 1950-е года большими тиражами выходили поздравительные открытки с 1 Мая. На них изображались Кремль, герб СССР, глобус как символ единства рабочих во всем мире, голубь — символ мира и цветы — символ весны. Среди других распространенных сюжетов — смеющиеся дети с флажками в руках, цветущие яблоневые сады, праздничные шествия и салюты.

Трудящиеся с удовольствием дарили друг другу открытки, а некоторые даже собирали целые коллекции. Это было так же популярно, как собирать марки. Также неотъемлемыми атрибутами праздника были красные флаги и воздушные шары.

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

Картинки и плакаты времен СССР с праздником 1 Мая

Во многих государственных музеях и библиотеках хранятся и первомайские плакаты, отражающие развитие этого художественного жанра с дореволюционного периода до наших дней. Они в деталях восстанавливают визуальную историю Первомая в России.

Так, в первые годы становления советского государства в плакатах подчеркивалась солидарность с рабочими всего мира и высмеивалась западная буржуазия. Главными лозунгами того времени были: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Первое мая — праздник победы труда над капиталом», «Из-под гнета войн — к светлому труду и просвещению».

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

В годы войны художники-плакатисты объединили праздник с фронтовой тематикой. В газетах и журналах публиковались плакаты художника Виктора Говорова «Да здравствует 1 Мая! Всё для фронта, всё для победы над врагом!», Александра Чечнева «Первомайский подарок: от автоматчицы и автоматчика — смерть немецкому захватчику!», «Первомайский привет героям фронта» Алексея Кокорекина и другие.

Москвичам пообещали до +20 градусов в майские праздники

В послевоенное десятилетие перед страной стояли глобальные задачи по восстановлению экономики и промышленности. Поэтому праздничные плакаты преимущественно прославляли доблестный труд рабочих. На них изображались представители разных профессий — аграрии, врачи, строители, инженеры. Все те, кому в дальнейшем предстояло восстановить страну и первыми в мире отправиться к звездам.

С 1 мая! Советские открытки и плакаты

Сейчас темы открыток и плакатов поменялись. Но неизменными остаются прославление героев труда, пожелания мира и счастливого Первомая.

Материал подготовлен «Известиями» с использованием фото Getty Images и «РИА Новости».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025