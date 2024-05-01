С 1 Мая 2025: советские открытки с Днем трудящихся, ретроплакаты времен СССР

В России 1 мая отмечают праздник Весны и Труда. Он пришел на смену Международному дню солидарности трудящихся, который праздновали в советское время. Сегодня для многих россиян это просто весенний праздник и дополнительный выходной. «Известия» собрали карсивые открытки к празднику.

Для советских граждан были установлены два выходных дня — 1 и 2 мая. Сейчас россияне отдыхают только один день. Однако в 2025 году за счет переноса выходных Первомай продлится четыре дня — с 1 по 4 мая.

С 1 Мая: старинные советские открытки

В СССР и государствах Восточного блока 1 мая традиционно проходили военные парады. В них участвовали партийные деятели и высшее руководство страны. На второй день торжества обычно устраивали массовые гулянья на природе, так называемые маевки.

С 1933 года празднования дополнили воздушные парады над Красной площадью. Они проводились вплоть до начала Великой Отечественной войны и демонстрировали передовые достижения советского авиапрома. Именно в это время миру показали самолет АНТ-20 «Максим Горький» разработки Андрея Туполева, истребитель-моноплан И-16 авиаконструктора Николая Поликарпова и другие новинки.

В военное время шествия и парады не проводились. Но праздник продолжали отмечать на фронте и в тылу. Начиная с 1970-х годов, после переименования Первомая, на смену военным парадам пришли массовые шествия рабочих с транспарантами и флагами.

По центральным улицам Москвы и других городов шествовали колонны рабочих, студентов и творческой интеллигенции. Из рупоров раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи членов политбюро и передовиков производства. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов того времени — «Мир! Труд! Май!».

Уже в 1950-е года большими тиражами выходили поздравительные открытки с 1 Мая. На них изображались Кремль, герб СССР, глобус как символ единства рабочих во всем мире, голубь — символ мира и цветы — символ весны. Среди других распространенных сюжетов — смеющиеся дети с флажками в руках, цветущие яблоневые сады, праздничные шествия и салюты.

Трудящиеся с удовольствием дарили друг другу открытки, а некоторые даже собирали целые коллекции. Это было так же популярно, как собирать марки. Также неотъемлемыми атрибутами праздника были красные флаги и воздушные шары.

Картинки и плакаты времен СССР с праздником 1 Мая

Во многих государственных музеях и библиотеках хранятся и первомайские плакаты, отражающие развитие этого художественного жанра с дореволюционного периода до наших дней. Они в деталях восстанавливают визуальную историю Первомая в России.

Так, в первые годы становления советского государства в плакатах подчеркивалась солидарность с рабочими всего мира и высмеивалась западная буржуазия. Главными лозунгами того времени были: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Первое мая — праздник победы труда над капиталом», «Из-под гнета войн — к светлому труду и просвещению».

В годы войны художники-плакатисты объединили праздник с фронтовой тематикой. В газетах и журналах публиковались плакаты художника Виктора Говорова «Да здравствует 1 Мая! Всё для фронта, всё для победы над врагом!», Александра Чечнева «Первомайский подарок: от автоматчицы и автоматчика — смерть немецкому захватчику!», «Первомайский привет героям фронта» Алексея Кокорекина и другие.

В послевоенное десятилетие перед страной стояли глобальные задачи по восстановлению экономики и промышленности. Поэтому праздничные плакаты преимущественно прославляли доблестный труд рабочих. На них изображались представители разных профессий — аграрии, врачи, строители, инженеры. Все те, кому в дальнейшем предстояло восстановить страну и первыми в мире отправиться к звездам.

Сейчас темы открыток и плакатов поменялись. Но неизменными остаются прославление героев труда, пожелания мира и счастливого Первомая.

Материал подготовлен «Известиями» с использованием фото Getty Images и «РИА Новости».