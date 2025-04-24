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Москвичам пообещали до +20 градусов в майские праздники

Синоптик Позднякова: в майские праздники в Москве ожидается до +20 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Воздух в Москве с 1 по 4 мая будет прогреваться до +20 градусов. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в четверг, 24 апреля.

«Если и будут дожди, то они будут кратковременного характера. А что касается температуры, то она все-таки начнет повышаться. И вот в эти праздники, с 1 по 4 мая, температура воздуха в Москве будет достигать 20 градусов», — сказала синоптик агентству городских новостей «Москва».

Специалист добавила, что угроза заморозков в период майских праздников отсутствует.

«Заморозки в период майских праздников не ожидаются. И это, конечно, очень приятно, потому что многие будут проводить время на даче, будут что-то там высаживать и отдыхать», — заключила Позднякова.

Весна — в холода: Москву ждет возвращение заморозков к концу недели
В выходные возможен дождь с мокрым снегом, предупредили метеорологи

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, ожидаются дождь, мокрый снег и ночные заморозки до +1...+2 градусов, в то время как дневная температура будет ниже нормы на четыре градуса, передает RT.

Ночью температура воздуха может опуститься до –2, уточняет 360.ru.

В Гидрометцентре в этот же день сообщили, что 24 апреля жителей столичного региона ожидают облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.

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