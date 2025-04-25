Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота с Таджикистаном
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Спорт
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника с турнира
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Диетолог предупредила о вреде шашлыков на майские праздники

Диетолог Дианова: для шашлыков лучше выбирать индейку, курицу и рыбу
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Использование красного мяса для шашлыков может обернуться проблемами со здоровьем, поэтом лучше отдавать предпочтение индейке, курице и рыбе. Такое мнение врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова высказала в пятницу, 25 апреля.

По словам эксперта, в одной тарелке на майских шашлыках должна быть четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени.

«Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, как от самого красного мяса, так и от сосисок», — сказала Дианова в беседе с Lenta.Ru.

Диетолог объяснила, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно это касается обуглившихся частей шашлыка, которые надо срезать и не есть.

Дианова отметила, что нужно отдавать предпочтение нежирным сортам, так как в жирном мясе будет больше трансжиров.

Что касается количества шашлыка, то оптимальный для здоровья объем съеденного мяса — не более одного шампура, считает эксперт. Лучшим гарниром к мясу может быть слегка поджаренный хлеб, картофель и свежая зелень.

Жарки сезон: насколько подорожал шашлычный набор
Маркетплейсы фиксируют рост спроса на мангалы, шампуры и мясо

Ранее в этот день 360.ru сообщал, что в преддверии майских праздников спрос на мясо, овощи и прохладительные напитки в России вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

24 апреля эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям», сколько шашлыка допустимо съесть за один день. Она отметила, что для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач. А размер порции не должен превышать 100–150 г — этого достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке, передает RT.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025