Диетолог предупредила о вреде шашлыков на майские праздники

Использование красного мяса для шашлыков может обернуться проблемами со здоровьем, поэтом лучше отдавать предпочтение индейке, курице и рыбе. Такое мнение врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова высказала в пятницу, 25 апреля.

По словам эксперта, в одной тарелке на майских шашлыках должна быть четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени.

«Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, как от самого красного мяса, так и от сосисок», — сказала Дианова в беседе с Lenta.Ru.

Диетолог объяснила, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно это касается обуглившихся частей шашлыка, которые надо срезать и не есть.

Дианова отметила, что нужно отдавать предпочтение нежирным сортам, так как в жирном мясе будет больше трансжиров.

Что касается количества шашлыка, то оптимальный для здоровья объем съеденного мяса — не более одного шампура, считает эксперт. Лучшим гарниром к мясу может быть слегка поджаренный хлеб, картофель и свежая зелень.

Ранее в этот день 360.ru сообщал, что в преддверии майских праздников спрос на мясо, овощи и прохладительные напитки в России вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

24 апреля эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям», сколько шашлыка допустимо съесть за один день. Она отметила, что для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач. А размер порции не должен превышать 100–150 г — этого достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке, передает RT.