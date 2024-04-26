27 апреля — значимый праздник Мартын Лисогон: обычаи и приметы

Праздник установлен в честь святителя Мартина, папы римского. Церковь почитает его 27 апреля. В народе торжество называли «Мартын Лисогон», так как обычно в этот период лисы уходят из старых нор и начинают рыть новые. О том, как в старину отмечали праздник, какие обычаи и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Мартын Лисогон в 2025 году — история праздника

Мартин жил в VII веке в городе Тудертум (совр. Тоди, Италия), получил хорошее образование в Римской церкви и впоследствии был избран папой христианской церкви. Он открыто обличал монофелитскую ересь, которая получила широкое распространение в Византии, за что был приговорен к казни. Однако в последний момент император изменил приговор и велел сослать Мартина на Херсонес. Там тот и скончался в 655 году.

В Католической церкви Мартин почитается как святой мученик, а в Православной — как Мартин Исповедник. В России много храмов его имени. Например, в Москве в центре города расположена церковь Святого Мартина Исповедника. Освященные в честь него храмы есть в Архангельске, Евпатории и пригороде Севастополя.

Культ святителя издревле существовал на Руси. В народе его прозвали Мартыном Лисогоном, так как лисы в это время активно меняли место жительства, перемещаясь из норы в нору. Животные были беззащитны и становились легкой добычей для охотников.

Мартын Лисогон в 2025 году — традиции и приметы

У Мартынова дня есть еще одно название — Вороний день. Вороны были в особом почете у славян. Их считали мудрыми и вещими птицами. В то же время воронов побаивались, считая их карканье предвестником беды. В народе говорили: «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью».

В старину полагалось всячески оберегать и прикармливать птиц. Чтобы задобрить ворона, на Мартынов день крестьяне готовили кашу и относили в поле. Наши предки верили, что после угощения ворон будет оберегать хозяйство и будущий урожай. Пугать воронов или охотиться на птиц строго запрещалось.

В ряде регионов с Мартынова дня начинали сеять ранние хлеба. Поэтому большое внимание уделяли и погоде в праздник. По погодным приметам определяли, каким будет урожай. Если день выдавался теплым и ясным, то можно было надеяться, что год будет сытным. Если же пойдет дождь, урожай пшеницы будет плохим и ближе к зиме придется подтянуть пояса.

В деревнях в праздник также устраивали смотрины. По народным поверьям, если парень и девушка сосватаются на Мартынов день, то их семейная жизнь будет столь же легкой, как птичье крыло.

Мартын Лисогон в 2025 году — что можно и нельзя делать

В день почитания Мартина Исповедника нельзя ругаться, сквернословить и отказывать в помощи нуждающимся.

Если следовать народным суевериям, то 27 апреля нельзя ловить лисиц и надевать вещи с лисьим мехом, а также прогонять со двора ворон, чтобы те в ответ не «накаркали» неприятности. В этот день не следует одновременно стирать вещи жены и мужа — к разладам в семье. Но можно вместе стирать детские и родительские вещи.

Ранее «Известия» рассказали об истории народного праздника Василий Парильщик и связанных с ним традициях.