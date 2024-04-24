25 апреля — особый праздник Василий Парильщик: народные приметы и обычаи

Праздник установлен в честь святого исповедника Василия Парийского, пострадавшего в период иконоборчества в Византии. Церковь почитает святого 25 апреля. В народе торжество называли «Василий Парильщик», так как обычно в этот весенний день начинало припекать солнце и оттаивала земля. О том, как отмечали праздник, какие традиции и приметы с ним связаны, рассказывают «Известия».

Какой праздник отмечается 25 апреля

Пре­по­доб­ный Ва­си­лий жил в VIII ве­ке в городе Парий на южном берегу Мраморного моря (ныне — деревня Кемер в Турции). Горожане почитали его как истинного пастыря и избрали епископом.

Во времена ико­но­борчества в правление византийского императора Константина V Василий от­ка­зал­ся под­пи­сать по­ста­нов­ле­ние Иерийского собора 754 года об уни­что­же­нии икон. За свою позицию он пре­тер­пел немало лишений, но остался верен православному вероисповеданию.

Позднее Церковь причислила епископа к лику святых. С принятием христианства Василия Парийского стали почитать на Руси. В народе его прозвали Василием Парильщиком — от слова «парить». Ближе к концу апреля солнце уже хорошо прогревало почву, и крестьяне могли приступать к посевным работам, рассчитывая на хороший урожай.

С праздником связано немало пословиц и поговорок: «Антип Водогон воду льет, а Василий землю парит», «На Василия и земля запарится, как старуха в бане», «Весна на Василия землю парит да земле пару поддает», говорили в старину.

Василий Парильщик – 2025: что можно и нельзя

Праздничный день считался крайне благоприятным для банных процедур. Поэтому в деревнях уже с утра начинали топить бани, готовить веники и чистую одежду. Наши предки верили, что в этот день особенно полезно попариться старикам и больным — тогда вся хворь сойдет.

Большое внимание уделяли домашним животным и птицам: коровам, курам, свиньям. Их нужно было хорошо накормить, обмыть и вычесать. Это обещало хороший приплод и достаток в доме в течение всего года. А вот диких животных остерегались.

В лес без особой нужды старались не ходить. Особенно опасались медведей. Считалось, что на Василия Парильщика из берлоги выходят последние «заспавшиеся» медведи. Оголодавшие за зиму хищники прячутся в кустах и могут напасть на человека.

Были у славян и погодные приметы, связанные с праздником. Так, ясное и морозное утро предвещало сухое и неурожайное лето. Если береза дает много сока, значит сезон будет дождливым. А когда вовсю припекает солнце — это сулило большой урожай хлебов.

По церковным канонам в день почитания святого нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Запрещается ругаться, сквернословить, допускать плохие мысли и поступки.

Если придерживаться народных суеверий, то 25 апреля не стоит начинать уборку дома. Своими действиями можно разбудить Домового, а он за это спутает волосы, спрячет вещи или разобьет посуду. Рыболовам и охотникам на Василия следует остаться дома, так как трофеи в виде богатого улова или туши животного они вряд ли раздобудут, но неприятности наживут.

С утра праздника нужно обязательно умыться и сменить ношеную одежду на свежую, иначе могут вернуться старые проблемы.

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