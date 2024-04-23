Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо указал на отсутствие в ЕС решений проблемы высоких цен на энергоносители
Мир
В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Общество
Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике
Общество
Путин постановил образовать национальный центр спортивной медицины
Мир
В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025
Общество
Депутат Госдумы Павел Качкаев умер на 74-м году жизни
Мир
Президент Лаоса посетит РФ и примет участие в праздновании 80-летия Победы
Мир
Посольство РФ сообщило о прибытии в Москву пострадавших при ударе по Йемену моряков
Мир
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Общество
ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников
Общество
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме
Общество
Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств
Общество
Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Бессмертный полк 9 мая 2025 года в Москве: во сколько начало, как попасть

Акция «Бессмертный полк» пройдет в России с 1 по 11 мая
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2025 году акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном оффлайн- и онлайн-формате. Традиционное шествие на улицах было решено отменить во многих городах в связи с угрозами общественной безопасности. Однако в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока шествие ожилдается в обычном формате. «Известия» рассказывают, когда пройдет акция и как в ней участвовать.

«Бессмертный полк» в 2025 году — когда и как пройдет

Памятные мероприятия, связанные с «Бессмертным полком», пройдут в России в юбилейный 2025 год, с 1 по 11 мая. Регионы самостоятельно принимают решения о времени и способах проведения патриотической акции 9 мая.

Традиционно фотографии героев по улице пронесут в ряде областей Центральной России, Северного Кавказа, регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, по соображениям безопасности, в приграничных регионах шествие организуют в онлайн-формате.

Душевное поздравление с Днем Победы: как написать письмо солдату СВО
Сделать приятное участникам специальной военной операции в преддверии 9 Мая может любой желающий

Кроме того, в школах проходит патриотическая акция «Вахта Памяти», ученики участвуют в концертах, патриотических флешмобах и акциях, среди которых «Бессмертный полк», «Парад у дома ветерана» и «Вальс Победы». Формат мероприятия школы выбирают самостоятельно.

«Бессмертный полк» в 2025 году — как принять участие

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава исполкома общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, есть несколько способов рассказать о своих героях. Например, портрет ветерана можно распечатать на футболке или разместить на личном автомобиле. Она также призвала участников акции делиться историями своих родственников в социальных сетях с хештегом #нашБессмертныйПолк, ставить их фотографии на аватарки.

Шадрина добавила, что 9 мая на сайте «Бессмертного полка» будут транслировать портреты героев Великой Отечественной войны. Фотографии также появятся на медиафасадах в городах России и на местных телеканалах.

О работе других форматов рассказала исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. По ее словам, с 1 мая участники движения запустят в Telegram чат-бот по созданию памятных аватарок для социальных сетей. С его помощью пользователи смогут добавить тематические рамки к своим фотографиям или портретам героев. Более подробная информация о работе чат-бота будет опубликована на сайте «Бессмертного полка» и в соцсетях «Волонтеров Победы».

«Теперь имена героев будут звучать громко»
Как новые регионы России отпразднуют 9 Мая

Кроме того, в школах и других образовательных учреждениях России состоится акция «Стена памяти», в рамках которой учащиеся расскажут о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и разместят их фото на специальных стендах. «Волонтеры Победы» также помогут организовать подобные мероприятия на предприятиях и в общественных пространствах: библиотеках, молодежных центрах и т.д. Список точек размещения появится на сайте движения.

Рябова напомнила, что на сайте «Бессмертного полка» пользователи могут создать штендер с портретом своего героя. Для этого им нужно загрузить фотографию и в специальной форме указать ФИО, годы жизни и звание изображенного на ней человека. Полученное изображение можно использовать для печати или выложить в соцсетях.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях празднования Дня Победы в России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025