Бессмертный полк 9 мая 2025 года в Москве: во сколько начало, как попасть

В 2025 году акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном оффлайн- и онлайн-формате. Традиционное шествие на улицах было решено отменить во многих городах в связи с угрозами общественной безопасности. Однако в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока шествие ожилдается в обычном формате. «Известия» рассказывают, когда пройдет акция и как в ней участвовать.

«Бессмертный полк» в 2025 году — когда и как пройдет

Памятные мероприятия, связанные с «Бессмертным полком», пройдут в России в юбилейный 2025 год, с 1 по 11 мая. Регионы самостоятельно принимают решения о времени и способах проведения патриотической акции 9 мая.

Традиционно фотографии героев по улице пронесут в ряде областей Центральной России, Северного Кавказа, регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, по соображениям безопасности, в приграничных регионах шествие организуют в онлайн-формате.

Кроме того, в школах проходит патриотическая акция «Вахта Памяти», ученики участвуют в концертах, патриотических флешмобах и акциях, среди которых «Бессмертный полк», «Парад у дома ветерана» и «Вальс Победы». Формат мероприятия школы выбирают самостоятельно.

«Бессмертный полк» в 2025 году — как принять участие

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава исполкома общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, есть несколько способов рассказать о своих героях. Например, портрет ветерана можно распечатать на футболке или разместить на личном автомобиле. Она также призвала участников акции делиться историями своих родственников в социальных сетях с хештегом #нашБессмертныйПолк, ставить их фотографии на аватарки.

Шадрина добавила, что 9 мая на сайте «Бессмертного полка» будут транслировать портреты героев Великой Отечественной войны. Фотографии также появятся на медиафасадах в городах России и на местных телеканалах.

О работе других форматов рассказала исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. По ее словам, с 1 мая участники движения запустят в Telegram чат-бот по созданию памятных аватарок для социальных сетей. С его помощью пользователи смогут добавить тематические рамки к своим фотографиям или портретам героев. Более подробная информация о работе чат-бота будет опубликована на сайте «Бессмертного полка» и в соцсетях «Волонтеров Победы».

Кроме того, в школах и других образовательных учреждениях России состоится акция «Стена памяти», в рамках которой учащиеся расскажут о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и разместят их фото на специальных стендах. «Волонтеры Победы» также помогут организовать подобные мероприятия на предприятиях и в общественных пространствах: библиотеках, молодежных центрах и т.д. Список точек размещения появится на сайте движения.

Рябова напомнила, что на сайте «Бессмертного полка» пользователи могут создать штендер с портретом своего героя. Для этого им нужно загрузить фотографию и в специальной форме указать ФИО, годы жизни и звание изображенного на ней человека. Полученное изображение можно использовать для печати или выложить в соцсетях.

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