Историк рассказал, как георгиевская лента стала символом Победы

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик 9 мая рассказал «Известиям», как георгиевская лента стала символом победы в Великой Отечественной войне.

«Впервые георгиевская лента появилась при правлении императрицы Екатерины II, учредившей орден Святого Георгия Победоносца. Орден этот уже позднее, при Николае II, стал называться орденом Святого Георгия. Имел четыре степени. И орден первой степени представлял из себя комплект из креста, звезды и ленты. Эта лента имела две желтые и три черные полосы. А уже в наше время на современной георгиевской ленточке желтый цвет заменили на оранжевый. Этот орден давался за личное мужество, за личный героизм во время боев, поэтому это был очень почетный знак», — сказал он.

По словам эксперта, во время Великой Отечественной войны подобная расцветка существовала для обозначения гвардейских подразделений, особенно в Военно-морском флоте Советского Союза. В 1943 году был учрежден орден Славы, который использовался для награждения рядового, сержантского составов и младших командиров за личное мужество и героизм на поле боя.

«Этот орден представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета, и, таким образом, этот цвет напоминал ленту Святого Георгия Победоносца. Этот орден уже после Советского Союза был восстановлен как орден Святого Георгия со знаками четырех степеней. Причем награждение ведется от низшей степени к высшей, и носится только высшая степень. И сейчас он символизирует мужество, воинскую доблесть и преемственность победоносных традиций наших вооруженных сил и в советское время, и в императорское время», — сказал Суржик.

Как рассказал историк, в 2005 году по инициативе «РИА Новости» и общественного объединения «Студенческая община» состоялась первая акция «Георгиевская ленточка». Ленточка символизирует объединение нескольких поколений и память о Великой Отечественной войне.

«И акция тогда проходила под девизом «Я помню, я горжусь», и с тех пор она проходит ежегодно. Лента имеет два цвета, которые чередуются, — это черный и желтый или оранжевый. Эти цвета со времен Екатерины II означают: желтый или оранжевый — это цвета пламени, цвета огня, взрыва бомб, а черный — цвет пороха. В связи с тем, что появилась георгиевская ленточка и она символизирует нашу память о Великой Отечественной войне, нашу дань уважения тем героям, она начала распространяться по всему постсоветскому пространству, ее стали широко использовать во время дат, связанных с Великой Отечественной войной», — сказал эксперт.

Собеседник издания отметил, что ношение георгиевской ленты не обходится без эксцессов, поэтому в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, признающий ее символом воинской славы России.

«Поскольку это символ памяти, символ преемственности и нашего уважения, к нему нужно относиться с уважением. Нельзя его использовать в качестве шнурков для ботинок, нельзя его использовать в качестве ленточек для того, чтобы завязывать волосы. Это знак в цветах и прошлых, и действующих государственных наград, поэтому носить его надо с уважением, то есть или на груди, или на флагштоке, или на антенне автомобиля — на каком-то высоком месте, проявляя к нему уважение, как к флагу Российской Федерации», — заключил Суржик.

8 мая юрист Мария Паулюс напомнила в беседе с «Известиями» о наказании за осквернение символов воинской славы России. Она сообщила, что ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа за публичное осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием СМИ или интернета. Сумма штрафа может составлять от 1 до 5 млн рублей.