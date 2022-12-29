Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом или тюремным заключением. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указано в документе.

Согласно тексту подписанного закона, за георгиевской лентой закрепляется статус символа воинской славы России, что, в свою очередь, согласно УК РФ, влечет за собой наказание для физлиц в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Отмечается, что за данное деяние в случае отягчающих условий, таких как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета, штраф может быть увеличен до 5 млн рублей, а срок тюремного заключения — до пяти лет.

Кроме того, в рамках данного закона определяется, что георгиевская лента используется в качестве символа органами публичной власти в рамках мероприятий, связанных с Днем Победы, мероприятиями, посвященными памяти событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, памяти российских воинов, или иными датами, связанными с днями воинской славы России.

Ранее, 23 декабря, Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент. Законом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Теперь за ее публичное осквернение будет грозить уголовная или административная ответственность.

До этого, 20 декабря, Госдума приняла законопроект в третьем чтении.

Он был внесен в Госдуму в апреле текущего года. По замыслу авторов инициативы за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, при осквернении символа группой лиц или в интернете также накладывается штраф от 2 млн до 5 млн рублей.

Параллельно с этим в бывших странах СССР законодательно запрещают использование георгиевских лент. В частности, в ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Кроме того, с июня 2017 года георгиевская лента официально запрещена и на Украине.