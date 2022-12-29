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Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом или тюремным заключением. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

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«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указано в документе.

Согласно тексту подписанного закона, за георгиевской лентой закрепляется статус символа воинской славы России, что, в свою очередь, согласно УК РФ, влечет за собой наказание для физлиц в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Отмечается, что за данное деяние в случае отягчающих условий, таких как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета, штраф может быть увеличен до 5 млн рублей, а срок тюремного заключения — до пяти лет.

Кроме того, в рамках данного закона определяется, что георгиевская лента используется в качестве символа органами публичной власти в рамках мероприятий, связанных с Днем Победы, мероприятиями, посвященными памяти событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, памяти российских воинов, или иными датами, связанными с днями воинской славы России.

Ранее, 23 декабря, Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент. Законом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Теперь за ее публичное осквернение будет грозить уголовная или административная ответственность.

До этого, 20 декабря, Госдума приняла законопроект в третьем чтении.

Он был внесен в Госдуму в апреле текущего года. По замыслу авторов инициативы за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, при осквернении символа группой лиц или в интернете также накладывается штраф от 2 млн до 5 млн рублей.

Параллельно с этим в бывших странах СССР законодательно запрещают использование георгиевских лент. В частности, в ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Кроме того, с июня 2017 года георгиевская лента официально запрещена и на Украине.

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