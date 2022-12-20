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ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
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ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума на заседании во вторник, 20 декабря, приняла в третьем окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.

«Допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России», — говорится в пояснительных материалах.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года. По замыслу авторов инициативы, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а физическому лицу штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, при осквернении символа группой лиц или в интернете также накладывается штраф от 2 до 5 млн рублей.

Параллельно с этим в бывших странах СССР законодательно запрещают использование георгиевских лент. Так, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам.

После этого активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.

В ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Кроме того, с июня 2017 года георгиевская лента официально запрещена и на Украине.

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