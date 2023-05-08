Юрист напомнила о наказании за осквернение символов воинской славы России

Юрист Мария Паулюс рассказала «Известиям» 8 мая, какое наказание предусмотрено в России за неправильное ношение георгиевской ленты.

Она напомнила, что в 2022 году был принят закон «О георгиевской ленте», который четко определяет, что эта лента означает. Так, в тексте закона сказано, что «статус георгиевской ленты установлен в ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества». Уточняется также, что георгиевская лента является одним из символов воинской славы России.

Ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа за публичное осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием СМИ или интернета. Сумма штрафа может составлять от 1 до 5 млн рублей.

Также в Уголовном кодексе РФ имеется ст. 354.1 «Публичная реабилитация нацизма», в которой имеется отсылка к оскорблениям символов воинской славы России, отмечает Паулюс.

«Но всё это касается именно вызывающе оскорбляющих публичных действий, направленных именно на привлечение внимания широких масс. Что касается просто ношения, то какого-то особого регламента законом не установлено. Однако имеется отсылка, что местные органы власти могут сами устанавливать свои порядки <...> Одним словом, вы можете спокойно носить георгиевскую ленту на лацкане одежды, прикрепить к сумке или даже завязать на видном месте вашего автомобиля. Но не стоит проявлять неуважение к ленте и как-то специально ее пачкать или использовать в неблагоприятных целях», — заключила Паулюс.

25 апреля в России стартовала акция «Георгиевская лента». Первыми к ней присоединились дальневосточные регионы России. Так, на Камчатке акцию запустили у памятника танку Т-34. Сейчас оранжево-черные ленты раздают по всей стране. Акция продлится до 9 мая, в ней примут участие более 30 тыс. волонтеров Победы, которые напомнят россиянам о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который признает георгиевскую ленту символом воинской славы России. В документе также прописана ответственность за ее публичное осквернение. Так, физлицам грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание (при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) предусматривает штраф в 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

По закону георгиевская лента используется во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Документ допускает использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.