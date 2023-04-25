В России стартовала акция «Георгиевская лента»

Акция «Георгиевская лента» 25 апреля стартовала на всей территории России, в ней примут участие более 30 тыс. волонтеров.

Первыми к памятному событию присоединились дальневосточные регионы РФ. Так, на Камчатке акцию запустили у памятника танку Т-34. Сейчас оранжево-черные ленты раздают по всей стране.

Акция продлится до 9 мая, в ней примут участие более 30 тыс. волонтеров Победы, которые напомнят россиянам о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны.

Ранее, 18 апреля, стало известно, что традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в этом году в России не будет, вместо этого поучаствовать в памятной акции можно будет в других форматах, например прикрепив портрет ветерана на свой автомобиль или бейдж, а также сменив фото в социальных сетях.

До этого, 1 марта, сообщалось, что в текущем году общество «Волонтеры Победы» наберет 200 тыс. волонтеров для сопровождения мероприятий в День Победы 9 мая. Добровольцы будут помогать в проведении «Бессмертного полка», парадов Победы, акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти».

В рамках акции «Георгиевская лента» волонтеры ежегодно дарят россиянам георгиевские ленты. Целью данного мероприятие является сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и о том, какой ценой досталась победа.