Какой сегодня день

В пятницу, 27 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День спасателя в России, Филимонов день и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 27 декабря и делятся советами астрологов на день.

Праздники 27 декабря

Профессиональный праздник 27 декабря

День спасателя

В России 27 декабря отмечается День спасателя — профессиональный праздник сотрудников МЧС. Он был установлен в 1995 году по указу президента РФ. Дата для него выбрана не случайно — 27 декабря 1990 года был сформирован Российский корпус спасателей, который заложил основу современного Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сегодня специалисты этого ведомства ежегодно спасают миллионы жизней. Они участвуют в тушении пожаров, ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, предотвращают теракты, доставляют гуманитарные грузы, оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Церковный праздник 27 декабря

День памяти мучеников Филимона, Аполлония и Ариана

Православная церковь 27 декабря вспоминает трех мучеников, живших в III–IV веках: Филимона, Аполлония и Ариана. Все они пострадали во времена гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Аполлоний был христианином, но когда язычники уличили его в неверии, он испугался пыток и заявил, что принесет жертву идолам. Чтобы не брать грех на душу, он попросил актера Филимона провести ритуал вместо него. Тот согласился, но в последний момент вдруг открыл свою личность перед толпой и заявил, что верит в Христа. Видя это, Аполлоний раскаялся и тоже объявил о своей вере. После этого обоих святых казнили.

Ариан был одним из палачей Филимона и Аполлония. Он принял крещение после того, как прах с могил мучеников исцелили его искалеченный глаз. За это его также приговорили к смерти.

Народный праздник 26 декабря

Евстратиев день

На Руси 27 декабря отмечали Филимонов день. Люди верили, что в этот день в деревнях орудует нечисть: скребется в двери, заглядывает в окна и пугает детей. Считалось, что человеку, который соблюдает порядок в доме и следит за чистотой тела, злые силы не могут причинить вреда. Поэтому в праздник делали генеральную уборку и старались чаще умываться. Если собирались выходить на улицу, брали с собой потухший уголек в качестве оберега.

Что нельзя делать 26 декабря:

сквернословить, иначе «ведьма может упасть с неба прямо на голову»;

выпускать на улицу домашних животных, считалось, что в них может вселиться нечисть;

брать в руки найденные предметы, пропавшие прежде, согласно поверьям, через них ведьмы наводят порчу;

сушить белье на улице, в нем может спрятаться нечисть и попасть в дом.

Кто родился 26 декабря

Мао Цзэдун (1893) — основатель и первый председатель Китайской Народной Республики (КНР)

Фил Спектор (1939) — американский музыкальный продюсер, одна из самых влиятельных фигур в истории поп-музыки

Михаил Боярский (1949) — советский и российский актер и певец, исполнитель роли д’Артаньяна

Ларс Ульрих (1963) — американский музыкант, барабанщик и один из основателей группы Metallica

Николай Лысов (1971) — российский музыкант, экс-участник групп «Сплин» и «Пилот»

Кит Харингтон (1986) — британский актер, известный по сериалу «Игра Престолов»

Именины 26 декабря

Мужчины: Алексей, Аркадий, Александр, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Яков.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 26 декабря

Спутник Земли 26 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В этот период наступает последняя фаза лунного месяца, которая завершается новолунием. Для данного времени свойственны неторопливость, мягкость и некая вялость. День не предназначен для активной деятельности. Сегодня лучше заняться текущими делами, не требующими спешки и больших усилий. Астрологи рекомендуют поберечь энергию и не тратить ее впустую, так как вскоре она может понадобится для более важных занятий.

Люди, рожденные 26 декабря, принадлежат к знаку Козерог. Именинники этого дня энергичные и разносторонние личности, одаренные многими талантами. Правящая планета этого дня Сатурн наделяет их бунтарским нравом, бесстрашием и неприязнью к любым проявлениям лжи. При этом они уважают традиции и готовы следовать общепринятым правилам, если они не противоречат их собственным убеждениям.