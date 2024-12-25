Михаил Боярский, актер. Биография

Михаил Боярский родился в 1949 году в Ленинграде. Почти все члены его семьи были так или иначе связаны с театральной сценой: отец Сергей Боярский работал в театре имени Комиссаржевской, мама Екатерина Мелентьева входила в труппу Театра комедии имени Акимова. Старший брат Александр пошел по стопам родителей и стал актером Театра имени Ленсовета.

В десятилетнем возрасте Михаил исполнил свою первую роль в кино — вместе со своим дядей Николаем Боярским он принял участие в съемках короткометражного фильма «Спички детям не игрушка». Однако родители не разделяли стремления сына к актерскому искусству, надеясь, что мальчик станет музыкантом. Они отдали его в музыкальную школу при Ленинградской консерватории, в класс фортепиано.

Тем не менее после выпуска Боярский решил поступать не в консерваторию, а в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Он блестяще сдал вступительные экзамены и стал студентом на курсе Леонида Макарьева.

В 1972 году Боярский получил диплом и начал работать в Театре имени Ленсовета. Изначально он играл в массовке спектакля «Преступление и наказание», изображая вместе с другими выпускниками театральных вузов толпу студентов. Ему даже досталась короткая реплика: он должен был выкрикивать «Ишь, нахлестался!».

Со временем молодому актеру стали доверять всё более серьезные роли. Он появлялся на сцене в образе Луиса из пьесы «Дульсинея Тобосская», Педро из «Интервью в Буэнос-Айресе», Певца из «Людей и страстей» и других. Харизматичный и яркий Боярский быстро завоевал любовь зрителей, а его выступления нередко срывали аплодисменты.

Однако славу артисту принесли работы в кино. В 1974 году он сыграл итальянского певца сеньора Нинарди в музыкальном фильме «Соломенная шляпка». Два года спустя ему предложили одну из главных ролей в картине «Старший сын» о приключениях двух молодых людей, пытающихся найти ночлег в незнакомом городе.

В 1977 году Боярский предстал перед зрителями в образе Теодоро в музыкальном фильме «Собака на сене». История любви молодого секретаря и аристократки в исполнении Маргариты Тереховой была первым громким успехом в карьере актера.

Самой яркой работой Боярского стал фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978). Изначально режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел предложить артисту роль графа Рошфора, но композитор Максим Дунаевский уговорил его рассмотреть кандидатуру Боярского на роль главного героя. Картина имела грандиозный успех, а песни, исполненные на экране, стали хитами.

В 1990-х годах Боярский сыграл в продолжении истории о мушкетерах: «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайны королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993). А в 2009 году на экраны вышел четвертый фильм из саги о бравых слугах французской короны — «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров».

В последующие годы Боярский отметился множеством запоминающихся ролей. Он играл в таких картинах, как «Сватовство гусара», «Куда он денется!», «Выше Радуги», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан» и других. Всего в фильмографии актера более 60 полнометражных и многосерийных проектов. Артист также озвучивал героев анимационных фильмов. Его голосом говорят трубочист Ваня из «Летучего корабля», Трусливый Лев из «Приключений в Изумрудном городе» и Кот ученый из мультика «Иван Царевич и Серый Волк».

Параллельно Боярский продолжал выступать на театральной сцене. До 1986 года он служил в Театре Ленсовета, а в 1988 году основал собственный театр «Бенефис». Поставленный в нем спектакль «Интимная жизнь» в 1997 году был отмечен наградой международного фестиваля «Зимний Авиньон». Однако в 2007 году «Бенефис» был закрыт в связи с аварийным состоянием здания театра. После этого Боярский вернулся на подмостки Ленсовета.

В 1990-х годах актер проявил себя как телеведущий. Он участвовал в таких проектах, как «Домино», «Боярский двор», «Белый попугай», входил в состав жюри шоу «Точь-в-точь» и «Голос 60+».

Боярский также известен как певец. В 1968–1969 годах он входил в ансамбль «Кочевники», а с 1995 по 2002 годы играл в группе «Сильвестр». Среди наиболее известных треков артиста «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Городские цветы», «Остров детства», «Всё пройдет» и другие. Он также выступал дуэтом со звездами российской эстрады: Ларисой Долиной, Ириной Понаровской и Олегом Газмановым.

В марте 2023 года Боярский заявил, что планирует завершить театральную карьеру по состоянию здоровья. Актер признался, что из-за последствий перенесенного в 2021 году коронавируса ему всё тяжелее участвовать в новых спектаклях. При этом он уточнил, что не станет покидать сцену совсем, но уступит место молодым артистам.

Михаил Боярский — личная жизнь

Со своей супругой Ларисой Луппиан Боярский познакомился во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Изначально отношения между молодыми людьми были исключительно дружескими: они учились на разных курсах и пересекались в основном на встречах общих знакомых. Сама Луппиан признавалась, что побаивалась темпераментного и хаотичного однокашника.

Всё изменилось, когда Лариса и Михаил начали вместе работать в Театре имени Ленсовета. Они сблизились во время совместных репетиций, и в 1977 году решили пожениться. Через три года в их семье появился сын Сергей. В детстве мальчик снялся в двух фильмах, однако по стопам родителей не пошел, решив заняться бизнесом. В 2016 году он стал депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

В 1985 году Боярский стал отцом во второй раз — у него родилась дочь Елизавета. Она окончила окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и добилась выдающихся результатов как на театральной сцене, так и в кино. В 2018 году она была удостоена звания заслуженной артистки России.

Боярский также известен как поклонник санкт-петербуржского футбольного клуба «Зенит». Он часто посещает матчи любимой команды и с гордостью носит шарф в цветах клуба. В мае 2024 года в разговоре с «Известиями» актер назвал победу «Зенита» на чемпионате России большим праздником.