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CNN допустил организацию Трампом переговоров по Украине после его переизбрания

CNN: Трамп собирается достичь мира на Украине путем координирования переговоров
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Фото: REUTERS/TNS/ABACA
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Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания в этом году по итогам выборов на пост главы государства может сразу начать добиваться начала переговоров России и Украины. Об этом 11 апреля сообщил CNN.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры», — уточнил телеканал со ссылкой на источник, который знаком с мнением экс-лидера США по этому вопросу.

Кроме того, CNN предположил, что Трамп также может попытаться использовать военную помощь Киеву как политический рычаг для начала переговорного процесса.

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Ранее, 7 апреля, газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Информацию издания подтвердил и действующий президент США Джо Байден. Он раскритиковал своего оппонента, отметив, что тот вынашивает некий «секретный план» по Украине.

Однако представители Трампа назвали материал издания фейком. Советник его предвыборного штаба заявил, что журналисты «просто выдумывают». Также он подчеркнул, что Трамп примет решение о своем варианте решения конфликта на Украине только после того, как придет к власти и сможет взвесить все возможные варианты.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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