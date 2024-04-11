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Во Франции призвали отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024

В парламенте Франции призвали отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024
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Фото: АР/Michel Euler
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Член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Соответствующее предложение депутат изложил в обращении к министру спорта страны Амели Удеа-Кастере.

Бенар обратил внимание главы ведомства на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с текущего года.

«Учитывая, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, <...> эта страна <...> должна быть исключена из Олимпийских игр», — цитирует Lenta.Ru текст обращения парламентария.

Бенар задал министру вопрос об отношении правительства к идее отстранения Тель-Авива от участия в Олимпиаде.

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Ранее, 8 февраля, 12 футбольных ассоциаций стран Ближнего Востока призвали Международную федерацию футбола (FIFA) отстранить сборную Израиля от международных соревнований из-за конфликта в секторе Газа, передает НСН.

В группу вошли национальные футбольные ассоциации Палестины, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо FIFA, письмо с просьбой об отстранении Израиля было отправлено всем футбольным федерациям и шести конфедерациям, включая UEFA, передает RT.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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