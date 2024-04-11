Зарылся на грунте: как Медведев уступил Хачанову в Монте-Карло

До четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло добрался только один россиянин. И им стал отнюдь не Даниил Медведев. Лучший теннисист нашей страны в дерби в третьем круге уступил в двух партиях Карену Хачанову. Причем вновь, как и в предыдущей встрече с французом Гаэлем Монфисом, не обошлось без судейского скандала. И на сей раз Медведев не смог справиться с негативными эмоциями и добиться победы.

Первая дуэль на грунте

Медведев и Хачанов прекрасно знают друг друга, они практически ровесники. Но в личных встречах в ATP-туре перевес Даниила над Кареном перед поединком в Монте-Карло был впечатляющим — 5:1. Единственную победу Хачанов одержал в 2018-м в Москве на Кубке Кремля, а только за 2023-й уступил трижды — в Аделаиде, Майами и Вене. Правда, важная деталь — абсолютно все предыдущие матчи соперников во взрослом туре проходили на харде, а нынешний состоялся на грунте.

После выигрыша у Монфиса Даниил признал, что грунт больше нравится Карену, однако в его, Медведева, активе есть титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. «Но Карен — сложный соперник», — добавил он в интервью на корте. После чего на пресс-конференции вспомнил о том, как безумствовал в их юниорских матчах, а более спокойный Хачанов смотрел на это округлившимися глазами.

Видимо, Даниил не предполагал, что в очередной встрече в свои 28 лет даст волю негативным эмоциям. Хотя предпосылки были — в игре с Монфисом Медведев из-за судейских ошибок разозлился и не выбирал выражений в общении с арбитром на вышке Мохамедом Лайани. Однако в концовке матча с Хачановым выплеск эмоций стоил ему куда дороже.





Впрочем, всё начиналось для первой ракетки нашей страны вполне неплохо. Он в первом же гейме сделал брейк, затем, правда, отдал свою подачу, но вновь взял подачу Карена. При 2:1 он вел 40:30, но закрепить перевес вновь не сумел. Хачанов на приеме старался действовать агрессивно, но большая часть вины за это лежала на самом Медведеве, у которого не шла подача. Да, эйсы были, но чаще наблюдались двойные. В марафонском восьмом гейме при 3:4 Даниил сделал сразу три двойные, в том числе на брейк-пойнте, или, как модно выражаться, скрытом сетболе. После чего соперник, несмотря на 0:30, взял четыре розыгрыша подряд, а с ними и стартовую партию.

Ругаться с судьями бессмысленно

Очевидно, Медведев не чувствовал себя на корте комфортно, пусть порой и выигрывал сумасшедшие розыгрыши. В первой партии он проиграл три из пяти геймов на своей подаче. Хотя во втором сете игра развивалась по более традиционному сценарию, оба россиянина довольно уверенно брали свои подачи вплоть до концовки. При 4:4 первые сложности возникли как раз у Даниила, но он отыграл брейк-пойнт эйсом. В следующем гейме Медведев имел сетбол, но тут вовремя подачу «включил» Хачанов. А затем наступила драматичная развязка.

В 11-м гейме при 15:30 на подаче Медведева россияне провели яркий розыгрыш. Верх в нем взял Хачанов, но после завершения Даниил в отчаянии схватился за голову по другой причине. Он увидел след мяча в ауте после одного из ударов Карена. Конечно, останови в спорной ситуации розыгрыш Медведев, очко отдали бы ему, но он не рискнул, а линейный и судья Карлос Бернардес ошибки Хачанова также не заметили. В итоге гейм Медведев проиграл, в гневе швырнул ракетку в фон и отправился на переход ругаться. Похоже, окончательно добил его приход физиотерапевта, которого россиянин не вызывал. «Эй, Карлос, я не вызывал физио!» — закричал недовольный Даниил.

После чего обратился к подошедшему супервайзеру уже спокойнее, но явно оставаясь недовольным из-за ошибок судьи: «Вчера судья ошибся, сегодня судья ошибся при 5:5 15:30 на моей подаче. Судья на линии был совсем рядом, мяч летел медленно, но он ошибся. Кто возьмет на себя ответственность? Если он плохой судья, то он не должен работать. Это грунт, а не хард. А Карлос вместо того, чтобы исправить ошибку линейного, вызывает мне физиотерапевта, которого я не просил», — заявил Медведев. После чего добавил уже непосредственно Бернардесу: «Ребята, это происходит второй день подряд. Откройте свои глаза! Откройте свои глаза!»

Тот в ответ оскорбился и лишил Даниила очка, гейм на подаче Хачанова начался с 15:0 и завершился его победой. Карен выглядел немного смущенным, но, конечно, порадовался первому в карьере выходу в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло и сказал, что такие победы добавляют ему уверенности. Что же касается Медведева, то ему всё же стоит вспомнить собственные слова о том, что он в сезоне-2024 старается реагировать на всё спокойнее. И воспринимать судейские ошибки на грунте как часть игры. Да, понятно, что это неприятно, но ругаться с судьями по поводу аутов бессмысленно и контрпродуктивно.

— Из-за того, что это грунт, конечно, шансы Хачанова были намного выше, чем если бы они играли в любом другом месте: на харде или в зале, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Это, безусловно, сыграло на руку Карену. Ему представился шанс, он им воспользовался, вышел в четвертьфинал. Молодец.

В 1/4 финала Хачанов встретится с греком Стефаносом Циципасом, которому удалось разгромить своего принципиального соперника Александра Зверева из Германии.