«Если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием»

Лучший теннисист России Даниил Медведев объяснил свое желание сыграть на Олимпиаде в Париже, несмотря на все ограничения Международного олимпийского комитета (МОК). В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» титулованный спортсмен отреагировал на критику главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер , которая назвала спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, «бомжами», рассказал о новом сильном оружии Янника Синнера и назвал причины своей слабой подачи на турнире в США.

«В Майами мячи из-за влажности пушатся»

— Уже известно о вашем желании участвовать в парижской Олимпиаде. Расскажите о своем отношении к Играм. Не сформировалось ли оно под влиянием победы Евгения Кафельникова в Сиднее-2000?



— Тогда мне было всего четыре года, и, к сожалению, того турнира я не помню. Зато помню свои ощущения на моей первой Олимпиаде в Токио, которые совпадают с тем, что мне рассказывали о Кафельникове. В теннисе мы так относимся к Олимпийским играм — по крайней мере до того, как туда попадаем, — что они не настолько важны, как «Большой шлем». И многие считают, что если они по тем или иным причинам не смогут на них победить или занять призовые места, то лучше вообще не играть, а выбирать в это время турниры АТР.

Даниил Медведев во время соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поэтому, когда я приехал в Токио, у меня не было никаких особых чувств. Ехал просто на еще один турнир хорошо сыграть, постараться. Но когда я там оказался, то действительно почувствовал особенный олимпийский дух. Атмосферу, где собираются люди из разных видов спорта, в том числе известные. Кого-то я видел только по телевизору в матчах НБА, кого-то тоже по телевизору на предыдущей Олимпиаде в соревнованиях по гимнастике и т. д. Вся эта атмосфера произвела на меня такое сильное впечатление, что захотелось там сыграть не просто хорошо, а очень хорошо.

К сожалению, не получилось — плюс Карреньо Буста (в четвертьфинале. — «Известия») выдал сумасшедший матч. И я очень расстроился — так, как не расстраиваюсь на обычных турнирах. Поэтому, если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно.



— Что скажете о позиции Ирины Винер, которая недавно назвала «бомжами» российских спортсменов, собирающихся в Париж без флага и гимна?



— В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду.



— Во время последнего турнира в Майами у вас уменьшилась сила подачи. Всё ли в порядке с плечом?



— Всё отлично! Наоборот, плечо чувствует себя всё лучше и лучше, раньше оно действительно немного болело. В том числе из-за этого я пропустил турниры в Дохе и Роттердаме. В Майами же мячи из-за влажности пушатся. Поэтому, когда они новые, всё нормально — а когда мячи стареют, то слабеют. Отсюда слабеет и подача.

Даниил Медведев во время соревнований в Майами Фото: AP/Lynne Sladky

— Болельщики заметили, что в Майами вы играли в черном напульснике — хотя раньше этот атрибут не использовали.



— В Майами просто было очень влажно, а в этом случае я надеваю напульсник — хотя мне в нем не очень нравится играть. Напульсник не черный, а синий, если честно.

«Даже когда я пытаюсь атаковать на тренировках, моя игра больше похожа на контрзащитный стиль»

— Во время этого «Мастерса» произошла большая трагедия в Москве, в «Крокус Сити Холле». Не выбило ли из душевного равновесия чтение новостей о случившемся?



— Это были ужасные новости. Соболезную всем семьям пострадавших и погибших. Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи . Но турнир пришлось продолжать, хотя было тяжело. Некоторые люди заметили, что я ничего не выставил в социальных сетях, и кто-то меня за это осудил. Но я просто живу по принципу, что соцсети не есть жизнь. Стараюсь этому следовать и хочу потом прививать это своим детям. Поэтому то, что я не написал слов скорби в социальных сетях, не значит, что меня это не волнует. Переживал и продолжаю переживать случившееся. Надеюсь, что все люди смогут через это пройти и жить дальше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В Майами вы провели четыре классных матча, но, к сожалению, не смогли навязать борьбу Яннику Синнеру в финале. Как это можно объяснить?



— Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, немного активнее, чем я играю обычно, но это всегда большой риск. Даже когда я пытаюсь атаковать на тренировках, моя игра больше похожа на контрзащитный стиль. Но проблема была не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема заключалась в исполнении: слишком много ошибок и неточностей. Для меня нет проблем играть агрессивно именно против Синнера, я делал это в Мельбурне. Но сейчас этого оказалось недостаточно, потому что мое психологическое состояние немного хуже, чем было пару месяцев назад.

Фото: Global Look Press/Panoramic

— Что нужно сделать, что прервать серию поражений от итальянца?