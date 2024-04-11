В России назвали востребованные профессии для ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса могут переобучиться или пройти повышение квалификации по таким востребованным направлениям как IT, различные специальности в торговле и вдругих областях. Об этом депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала в четверг, 11 апреля.

«У нас больше 3,5 тыс. специальностей, профессий, которые востребованы и которым можно обучиться бесплатно. В том числе это доступно бывшим участникам СВО и членам их семей. Когда заканчивается контракт, они могут пройти переобучение или повышение квалификации, и их с радостью примет любой работодатель», — сказала политик в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, в направлении IT-технологий есть специальности, с которыми не нужно даже высшее образование, достаточно прохождения специальных курсов.

«Кроме того, сегодня делается большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В ветеранах могут быть заинтересованы образовательные организации», — допустила она.

Ранее, 3 апреля, на портале «Госуслуги» появился раздел с полезной информацией для ветеранов СВО, где они, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, передает НСН.

Над разделом Минцифры работало вместе с фондом «Защитники Отечества». Кроме страницы на «Госуслугах» создан чат-бот, встроенный в робота Макса — обычного бота-помощника портала. Новый виртуальный ассистент предоставит подробные сведения, как обратиться за помощью в фонд, а также ответит на все вопросы о поддержке отставных военных и их семей.

В разделе можно узнать о льготах для ветеранов боевых действий, путевках в санаторий, о том, как получить лекарства или медицинскую и психологическую помощь, как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, как запросить технические средства реабилитации (ТСР), как получить помощь с обучением и трудоустройством, а также выяснить, что делать, если не выдают лекарства, и узнать адрес фонда.

Ранее, 2 апреля, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за 10 месяцев существования организация получила 910 тыс. обращений о помощи, 780 тыс. из которых уже выполнены, передает RT. Она отметила, что более 70% заявлений поступило от действующих военных и им тоже оказывается помощь, хотя юридически фонд работает с демобилизованными.