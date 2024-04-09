Переменная частота: дрон «Пиранья» стал неуловим для РЭБ

Разработчики FPV-дронов «Пиранья» создали мультичастотную систему связи, которая позволяет этим беспилотникам обходить комплексы радиоэлектронной борьбы противника , выяснили «Известия». Это существенное достижение, так как противодействие средствам РЭБ — один из главных вызовов для беспилотной авиации, широко применяемой в ходе СВО, отмечают эксперты. Кроме того, компания из Ульяновска готова представить свой новый FPV-дрон «Пиранья-13» с увеличенной почти в два раза — с 4,5 до 8 кг — грузоподъемностью . О том, что из себя представляют перспективные разработки беспилотной авиации, — в материале «Известий».

Смена сигнала

Производитель беспилотника «Пиранья», которым был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams, создал мультичастотную систему связи. Она позволяет переключать радиоканалы прямо в полете, в зависимости от потребностей оператора.

— Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Для управления беспилотными аппаратами, такими как «Пиранья», применяется радиоканал на определенных частотах связи, поэтому существуют средства радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первые выявляют, какие частоты используются для управления БПЛА, вторые глушат эти частоты.

FPV-дрон «Пиранья» Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Функция противодействия средствам РЭБ, безусловно, полезна и существенно расширяет возможности беспилотных летательных аппаратов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас такие разработки идут с обеих сторон, — уточнил он. — Раньше FPV-дроны работали в очень узких диапазонах хорошо известных частот. Средства РЭБ не были рассчитаны на них, поэтому первоначально эти БПЛА работали в достаточно тепличных условиях. Потом, естественно, всё поменялось. Сейчас на каких-то одиночных частотах держать дрон практически бесполезно, поскольку все эти частоты знают и на них работают средства РЭБ. Поэтому, конечно, такие мультичастотные системы связи — это необходимая вещь.

По словам представителей разработчика, благодаря обновлениям дрон способен не только беспрепятственно обходить средства РЭБ, но и с помощью усовершенствованных антенн добиваться увеличения дальности полета до 30 км. Это дает большую глубину поражения и обеспечивает большую безопасность оператора.

Пиранья, но побольше

Представитель конструкторского бюро также поделился информацией о новой разработке , которую их команда вела более полугода, — дроне «Пиранья-13». Благодаря восьми двигателям и правильно подобранной винтомоторной группе аппарат имеет грузоподъемность 8 кг. Этим он существенно отличается от предыдущих моделей «Пиранья-7» и «Пиранья-10», у которых этот показатель — 2,5 и 4,5 кг соответственно.

«Пиранья-13» — это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы, систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей.

С помощью «Пираньи» наши бойцы могут выполнять всю цепочку боевых задач от разведки до поражения цели.

FPV-дрон «Пиранья» Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Для того чтобы поражать более-менее серьезную технику, в частности танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки с дополнительным бронированием, нужна большая масса боевой части, отсюда и нужда в увеличении дрона, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Надо понимать, что если танк не поражен, а просто поврежден, то он может покинуть поле боя для ремонта или даже продолжить боевые действия , — подчеркнул он. — И наши танки, и иностранные продолжают боевые действия после неоднократного попадания дронов. Поэтому, чтобы поразить цель с одного выстрела, нужен большой БПЛА. Но чем большую дальность полета мы хотим, тем меньше он может нести полезной нагрузки. А если дальность большая, нам надо еще обеспечить качественную связь на это расстояние. И вот здесь мы вынуждены идти на компромисс: дальность полета или боевая часть.

Эксперт также подчеркнул, что на дальности от 10 до 40 км дроны востребованы, потому что на таких дистанциях традиционная артиллерия не может поражать цели с высокой точностью. А дрон может, он высокоточный, он четко поражает технику. Поэтому дальность БПЛА тоже нужна.

Что такое «Пиранья»

FPV-дрон «Пиранья» стал широко известен в последних числах февраля. Тогда появилось видео, на котором беспилотник этой марки стоимостью $500 уничтожил танка Abrams, на производство которого было потрачено около $6 млн. Это был первый случай уничтожения американского танка в зоне СВО, и произошел он на авдеевском направлении.

FPV-дрон «Пиранья» Фото: ИЗВЕСТИЯ

БПЛА «Пиранья» относится к малой беспилотной авиации. Может поражать всю наземную технику, а также блиндажи, окопы и объекты снабжения противника. Аппарат имеет множество вариантов конфигурациии благодаря применению разнообразного бортового оборудования, в том числе ночной, тепловизионной, поворотной камер, системы сброса.