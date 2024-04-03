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На «Госуслугах» запустили раздел для ветеранов СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На портале «Госуслуги» появился раздел с полезной информацией для ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 3 апреля Минцифры России сообщило в своем Telegram-канале.

«На «Госуслугах» запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте», — рассказали в министерстве.

Над разделом Минцифры работало вместе с фондом «Защитники Отечества». Кроме страницы на «Госуслугах» создан чат-бот, встроенный в Робота Макса — обычного бота-помощника портала. Новый виртуальный ассистент предоставит подробные сведения, как обратиться за помощью в фонд, а также ответит на все вопросы о поддержке отставных военных и их семей.

В разделе можно узнать о льготах для ветеранов боевых действий, путевках в санаторий, о том, как получить лекарства или медицинскую и психологическую помощь, как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, как запросить технические средства реабилитации (ТСР), как получить помощь с обучением и трудоустройством, а также выяснить, что делать, если не выдают лекарства, и узнать адрес фонда.

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Рнаее, 2 апреля, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за 10 месяцев существования организация получила 910 тыс. обращений о помощи, 780 тыс. из которых уже выполнены. Она отметила, что более 70% заявлений поступило от действующих военных, и им тоже оказывается помощь, хотя юридически фонд работает с демобилизованными.

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