Все страны БРИКС подтвердили участие в июньских играх объединения в Казани
В Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Об этом 11 апреля сообщил глава Минспорта России Олег Матыцин.
«Мы пригласили не только страны БРИКС — все они подтвердили свое участие, но и другие страны. Сейчас их уже более 50», — отметил он в ходе выступления на форуме «Мы вместе. Спорт».
Матыцин напомнил, что изначально проведение этих соревнований планировалось в «скромном формате», однако Министерство спорта России и власти Татарстана приняли решение организовать их в открытом формате.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.
Ранее, 9 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Игры дружбы и Игры БРИКС будут опираться на установленные Олимпийской хартией идеалы, попираемые настоящим руководством Международного олимпийского комитета (МОК). Он отметил, что организация это делает в угоду «всё тем же самым гегемонам».
Еще в июне прошлого года Матыцин отмечал, что РФ будет делать всё возможное, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Среди таковых он выделил Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, добавив, что это является прерогативой государства и никакие федерации не могут диктовать России условия в этой ситуации.