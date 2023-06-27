Матыцин заявил о готовности добиваться участия спортсменов РФ в соревнованиях
Министерство спорта будет делать всё возможное, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом 27 июня заявил глава ведомства Олег Матыцин.
«Будем делать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить наше участие в соревнованиях. Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, — прерогатива государства», — рассказал министр в интервью ТАСС.
Он заявил, что никакие федерации не могут диктовать России условия в этой ситуации.
«Это — решение стран, и страны их проводят. Зимой нас ждет Спартакиада», — подытожил Матыцин.
15 июня министр заявил, что чуть менее чем через два месяца в 11 городах Белоруссии состоятся вторые игры стран СНГ.
В начале мая Матыцин сообщил, что страна будет готова принять «Игры стран БРИКС» и «Игры дружбы» в 2024 году.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России запустили часы обратного отсчета за 300 дней до старта первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в начале следующего года в Казани. Глава государства отметил, что участники представляют разные государства и континенты, но едины в главном: спорт должен оставаться вне политики и укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Турнир начнется 23 февраля и завершится 2 марта 2024 года.