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Матыцин оценил перспективы российского спорта без зарубежных стартов

Матыцин: российский спорт участвует во многих зарубежных первенствах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские спортсмены участвуют во многих зарубежных стартах, которые организуют в том числе международные федерации. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минспорта Олег Матыцин 15 июня.

По его словам, драматизировать ситуацию в российском спорте не стоит. Министр обратил внимание, что создана конкурентная среда внутри страны, это содействует развитию национальной системы спорта.

«При этом все соревнования, которые мы проводим, мы не презентуем как некую альтернативу или в противовес международному календарю. Нет, мы формируем новое спортивное пространство с участием наших партнеров», — сказал Матыцин.

Он напомнил, что проводятся первенства с участием стран БРИКС, СНГ, а также ШОС.

«Ярким примером служат вторые игры стран СНГ, которые состоятся через чуть менее два месяца в 11 городах Белоруссии. В этом году состоится международный фестиваль университетского спорта, в следующем году состоятся игры «Дети Азии», — продолжил министр.

Сейчас Минспорта нацелено на спортсмена и на тренера, добавил он.

«Мы любим массовый спорт и спорт высших достижений, мы уделяем внимание развитию школьного спорта, студенческого спорта, корпоративного спорта, формированию доступной среды, инфраструктуре спортивной», — сказал Матыцин.

«Наша страна создала мощную систему национального спорта»
Министр спорта РФ Олег Матыцин — о настоящем и будущем российского спорта

Он напомнил, что реализуется стратегия до 2030 года по достижению максимальной вовлеченности россиян в спорт.

«Цель одна: «здоровый человек — здоровое общество», — заключил он.

Ранее в четверг министр указал на взаимодействие российских спортсменов с китайскими коллегами. Прошли и зимние, и летние молодежные игры, а также россияне приняли участие в Боливарианских играх в Венесуэле.

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