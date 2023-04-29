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Путин отметил уникальность мультиспортивных соревнований «Игры будущего»

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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В России запустили часы обратного отсчета за 300 дней до старта первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в начале следующего года в Казани. С видеообращением к участникам мероприятия в субботу, 29 апреля, обратился президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня начинается обратный отсчет до старта первых в истории международных соревнований «Игры будущего» — соревнований безо всякого преувеличения уникальных, такого еще никто, нигде и никогда не проводил. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России. <...> Знаю, что российская инициатива уже привлекла самое пристальное внимание профессионального сообщества, поклонников и киберсоревнований, и классических видов спорта, и видеоигр из многих стран мира», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что участники представляют разные государства и континенты, но едины в главном: спорт должен оставаться вне политики и укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Участникам турнира Путин пожелал результативно использовать оставшиеся месяцы до начала игр, чтобы показать на марафоне максимум своих возможностей и талантов.

Торжественная церемония запуска часов обратного отсчета ранее в этот день прошла в Москве на Манежной площади, а также в столице Татарстана. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов.

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Турнир начнется 23 февраля и завершится 2 марта 2024 года. Первые киберспортивные игры будут проводиться по 16 дисциплинам. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов из разных стран. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

До этого, в феврале, в Казани стартовали третьи «Фиджитал игры» — это новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания, а также служит подготовкой к более масштабному мероприятию — «Играм будущего».

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