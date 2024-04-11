В Австрии два человека погибли после схода лавины

В Тироле в Австрии два голландских лыжника погибли после схода лавины. Об этом сообщило австрийское агентстве печати (APA).

«В четверг четыре человека были погребены под лавиной в Эцтальских Альпах в Тироле. По данным полиции, погибли двое любителей зимних видов спорта из Нидерландов», — говорится в сообщении издания.

Кроме этого, пострадали еще два человека. Один из них госпитализирован, а второй всё еще находится под завалами снега. О его состоянии на настоящий момент ничего не известно.

Уточняется, что лавина имела длину 180 м и ширину 80 м. Как подчеркнули спасатели, лавина была очень серьезной, предполагалось, что пострадавших может быть и больше. Помимо этого, поисковую операцию приходится приостанавливать, есть вероятность повторных сходов лавин. Еще утром лавинная опасность в городе оценивалась как умеренная, отметили в издании.

Ранее в этот день на курорте «Красная Поляна» закрыли три трассы из-за угрозы схода лавин. МЧС России по Краснодарскому краю объявило штурмовое предупреждение до 12 апреля включительно.