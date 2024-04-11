На курорте «Красная Поляна» закрыли три трассы из-за угрозы схода лавин

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи закрыл три трассы в связи с угрозой схода лавин, об этом 11 апреля сообщается в его Telegram-канале.

«В 12:00 мск, согласно лавинному бюллетеню, закрываем трассы «Панорама», «Струна», «Снежная», — уточнила администрация курорта.

На «Газпром Поляне» для туристов закроют вечерние катания на склоне «Лаура». Канатные дороги на «Альпике» закрыты для проведения регламентных работ.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение об опасности схода лавин на высоте более 2 тыс. над уровнем моря в горах до 12 апреля включительно.

В середине января на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае также объявляли лавинную опасность. Тогда закрывались трассы для спуска на горнолыжных курортах Сочи «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».