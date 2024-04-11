Реклама
Прямой эфир
Авто
В Казахстане начнут выпуск названной в честь Жака-Ива Кусто Hyundai
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 м
Армия
ВС РФ ликвидировали с помощью беспилотника БМП Bradley на авдеевском направлении
Мир
Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
Происшествия
Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов в Шереметьево
Мир
В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
Мир
Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций продовольствия с Украины
Мир
Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией
Общество
Путин заявил об изменчивой ситуации с паводками в России
Мир
Финляндия одобрила назначение Марьи Ливайлы главой дипмиссии в РФ
Мир
В Германии увидели страх в глазах Зеленского из-за провалов ВСУ
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
В селе Илек Оренбургской области укрепили дамбу
Авто
«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

Госдума введет штрафы за самовольное пользование центральным водоснабжением

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума 11 апреля приняла законопроект в первом чтении о введении административной ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Инициаторами документа выступили депутаты Заксобрания Красноярского края.

Так, для граждан штраф может составить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Поправки предлагается внести в ст. 7.20 и 28.3 КоАП РФ.

«Самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения оказывает негативное воздействие на работу указанных систем: нарушает целостность колодцев, ухудшает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования», — говорится в пояснительной записке.

Сточный метод: штрафы за врез в канализацию и водопровод могут поднять
К каким последствиям приводят незаконные присоединения к коммунальным сетям

В сентябре прошлого года правительство поддержало законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации. По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс», эксперта Общественного совета при Минстрое Татьяны Вепрецкой, чаще всего правила нарушают предприниматели, которые не хотят тратить деньги на официальное подключение к сетям и заключать договор на водоснабжение и водоотведение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024