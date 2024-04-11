Госдума введет штрафы за самовольное пользование центральным водоснабжением

Государственная дума 11 апреля приняла законопроект в первом чтении о введении административной ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Инициаторами документа выступили депутаты Заксобрания Красноярского края.

Так, для граждан штраф может составить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Поправки предлагается внести в ст. 7.20 и 28.3 КоАП РФ.

«Самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения оказывает негативное воздействие на работу указанных систем: нарушает целостность колодцев, ухудшает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования», — говорится в пояснительной записке.

В сентябре прошлого года правительство поддержало законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации. По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс», эксперта Общественного совета при Минстрое Татьяны Вепрецкой, чаще всего правила нарушают предприниматели, которые не хотят тратить деньги на официальное подключение к сетям и заключать договор на водоснабжение и водоотведение.