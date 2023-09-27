Сточный метод: штрафы за врез в канализацию и водопровод могут поднять

В России могут в разы вырасти штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации. О необходимости усилить ответственность за эти нарушения говорится в проекте отзыва правительства на законопроект о поправках в КоАП, выяснили «Известия». Размер взысканий за незаконные врезки не менялся с 2007 года и составляет до 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юрлиц. Увеличить штрафы стоит в десять раз , считают в Госдуме. Нарушения приводят к засорам канализации, уменьшению напора в водопроводе, загрязнению питьевой воды, говорят эксперты.

Против незаконного

Правительство считает необходимым усилить ответственность за незаконное подключение к водопроводу и канализации. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина на законопроект о поправках в КоАП , который внесло в Госдуму Законодательное собрание Красноярского края.

В своем законопроекте региональные депутаты предложили расширить статью 7.20 КоАП — наказывать не только за факт незаконного подключения к водопроводу и канализации, но и за последующее использование этой незаконной врезки.

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В пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на данные региональной ресурсоснабжающей организации «КрасКом», отмечают «рост количества выявленных несанкционированных подключений», «увеличение объема сверхнормативных потерь воды» и дополнительный несанкционированный приток сточных вод в канализацию.

В правительстве инициативу признали «заслуживающей внимания», но предложили подумать также и над увеличением штрафов.

«В связи с тем что размеры административных штрафов по статье 7.20 КоАП (самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения) не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений» , — отметил кабмин в отзыве.

Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юридических лиц.

— Сегодня приходит много жалоб от граждан о том, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод, а уже после заняться оформлением документов, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Ужесточение ответственности за самовольное подключение водопроводу целесообразно, подчеркнул депутат. Штрафы следует повысить существенно — до десяти раз, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Взыскания должны делать подключение невыгодным , — отметил гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. — То есть они должны быть дороже, чем законное подключение, а значит, повысить их нужно не меньше чем кратно. Для физлиц — до 15 тыс. рублей, для юрлиц — до 300 тыс.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, санкции следует повысить исходя из размера инфляции — с 2007 года.

Аварийные ситуации

Чаще всего нарушают правила предприниматели, которые не хотят тратить деньги на официальное подключение к сетям и заключать договор на водоснабжение и водоотведение, сказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая. Иногда незаконное переоборудование делают и жители многоквартирных домов. Это приводит к авариям, может снижаться качество воды и давление в системе.

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Речь идет о хищении воды, нарушении надежности ее подачи, отметил Владимир Кошелев. Самовольные врезки негативно влияют на всю магистраль водоснабжения, уточнил Александр Якубовский.

— В случае с канализацией речь идет о засорах и заливах, — добавил Сергей Колунов. — В водопроводе же может нарушаться гидравлический режим работы сетей — проще говоря, где-то не хватит напора, где-то потечет кипяток или, наоборот, ледяная вода.

По его словам, незаконные подключения приводят к загрязнениям труб и ухудшают качество воды, вплоть до появления в ней опасных вирусов и бактерий. Также появляется вероятность промерзания сетей зимой и протекания в теплое время года.

Речь должна идти не только о существенном повышении штрафов, но и необходимости модернизации норматива, по которому рассчитывается сумма ущерба, причиненного собственнику водопровода, полагает Александр Якубовский. Сейчас ущерб рассчитывается исходя из пропускной способности незаконной врезки за последние полгода, поэтому целесообразно увеличить этот период до 12 месяцев, сказал депутат.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что основная проблема не в строгости самого наказания, а в сложности обнаружения нарушителя.

— Сейчас нарушителей ищут или во время обходов сетей, или с помощью цифровых систем , которые в автоматическом режиме ведут мониторинг разных данных, дающих возможность выявить незаконное подключение, — рассказали в ассоциации.

Но последний способ требует внедрения дорогостоящих программно-аппаратных комплексов, поэтому доступен далеко не всем водоканалам, отметили там.

Поднятие штрафов без решения реальной проблемы — это бесперспективный подход, согласна председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Если собственнику сетей причинен вред от самовольного подключения, он должен возмещаться в виде реального ущерба, нанесенного собственнику сетей, считает она.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения полагают, что законопроект мог бы быть более эффективным, если в него внести пункт о повышении штрафов за незаконный слив жидких бытовых отходов в централизованные системы водоотведения. Это могло бы содействовать решению проблем с так называемыми «черными ассенизаторами», которые незаконно сливают стоки из выгребных ям, пояснили там.

Сейчас за такие нарушения санкции составляют всего 1–2 тыс. рублей для граждан. Этим пользуются юрлица — доказать, что нарушитель не физлицо, крайне сложно. Взыскания нужно увеличить кратно, уверены в ассоциации.