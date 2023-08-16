Уловимые жители: вандалы заплатят за порчу подъездов и засоры канализации

Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках, комплексах апартаментов теперь будут сами нарушители — осенью вступят в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ . Сегодня эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, но фактически на всех жильцов, в том числе законопослушных — ведь УК устраняет последствия вандализма, используя средства, предназначенные, например, на текущий ремонт дома. С осени, если жители засорят мусоропровод, нарисуют граффити в подъезде, забьют канализацию наполнителем для кошачьего туалета, им придется за это заплатить. Вычислять виновных можно будет с помощью видеонаблюдения и свидетельств соседей, впрочем, далеко не во всех случаях, говорят эксперты.

Призвать к ответу

Счета за порчу общего имущества в жилых домах, апарт-комплексах, коттеджных поселках с осени 2023 года смогут выставляться непосредственным нарушителям порядка. 1 октября вступят в силу соответствующие поправки в ГК РФ. Новая ст. 259.4, в частности, предусматривает, что собственник, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

Например, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появились граффити, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета, пояснила «Известиям» юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

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Собственники квартир будут возмещать и издержки, связанные с авариями, если не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. А также оплачивать штрафы, выставленные противопожарной службой, за хранение в подъезде личных вещей, добавила она.

Сегодня такие штрафы и расходы оплачивают управляющие компании (УК) . В ГК РФ есть норма, возлагающая на жильцов обязанность содержать общее имущество, но она достаточно расплывчата, поэтому и потребовалось ее уточнение, пояснила Татьяна Вепрецкая.

УК же оплачивает такие затраты за счет всех жильцов, используя для этого средства, например, на текущий ремонт, отметил член общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но, как отметила Сусана Киракосян, сегодня 80% собственников воспринимают общее имущество как ничье, не беспокоясь о его состоянии.

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— Может показаться, что новая статья Гражданского кодекса декларативная. Но это не так, — подчеркнула она. — Она станет правовым основанием для привлечения к ответственности нерадивых собственников и стимулом к хозяйскому отношению к общему имуществу.

Изменения направлены на вовлечение людей в управление общим имуществом, которое в равной степени принадлежит всем жильцам, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Зачастую от действий конкретных недобросовестных соседей страдают все жители и имущество, за содержание которого в равной мере платят все собственники, — сказал депутат. — Установление ответственности конкретного лица за нанесение ущерба — справедливый шаг.

Управляющие компании смогут выставлять счет на возмещение затрат после устранения повреждений, добавила Татьяна Вепрецкая. По словам гендиректора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, это позволит УК исключить выпадение средств из бюджета, что повысит качество их услуг.

Ловля вандалов

Новая мера полезная, но возникает вопрос, как будут вычислять нарушителей , сказал юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— Использоваться будут не правовые механизмы, а, скорее всего, видеокамеры в подъездах, экспертизы и заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок , — считает юрист.

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По словам Сусаны Киракосян, чтобы своевременно выявить нарушителя, УК нужно будет проводить осмотры, установить видеокамеры и своевременно реагировать на обращения жильцов. Важна и профилактика: следует размещать на общих стендах требования к хозяйскому и бережному отношению к общему имуществу.

— Успешное выполнение обязанностей по управлению многоквартирными домами строится на работе с жильцам, — согласен член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. — В том числе с помощью собраний и социальных сетей.

Впрочем, непонятно, кто будет нести ответственность за гостей или, например, если нарушитель — курьер , отметил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. В идентификации могут помочь видеокамеры, но вряд ли они ответят на все эти вопросы. Особенно явно эти проблемы могут встать в случае засорения канализации , считает он.

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Независимый эксперт сферы ЖКХ Егор Клопенко полагает, что может возникнуть целая волна конфликтов между УК и жильцами: сложно убедить жильцов, испортивших подъезд, оплатить такие расходы. Кроме того, по его мнению, новыми правилами смогут воспользоваться недобросовестные УК для давления на жильцов.

В любом случае сам факт таких законодательных изменений, скорее всего, заставит собственников по-новому взглянуть на вопросы эксплуатации общего имущества , считает Шамиль Султанов.

Часто нарушители апеллируют тем, что в законе нет запретов, сказал Александр Евсеев. Но сейчас, когда появится прямое указание в законодательстве, возможно, какая-то часть нарушителей, которые причиняют ущерб общедомовому имуществу, будет более внимательно к этому относиться, полагает он.