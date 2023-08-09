Без надзора: почему лифты в России ломаются и падают все чаще

За последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами при передвижении граждан на лифтах. Среди них есть и очень серьезные происшествия: по данным Национального лифтового союза, с 2018 года в них погибли более 129 человек. Чтобы справиться с этой проблемой, с 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. Как это будет содействовать восстановлению безопасности лифтового хозяйства, разбирались «Известия».

Хроника развала

В 2012 году лифты были выведены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). Декларированной целью стало содействие снижению нагрузки на бизнес. На последующие два года лифтовое хозяйство оказалось полностью вне сферы государственного надзора. Все это время лифты не требовалось подвергать контрольным проверкам, которые ежегодно проводит Ростехнадзор для всех опасных производственных объектов. Тем же решением владельцы лифтов были освобождены от обязанности покупать страховые полисы.

Новая политика очень скоро принесла плоды: аварии и несчастные случаи, связанные с лифтами, о которых раньше практически никто не слышал, стали происходить регулярно. В результате в течение последующих двух лет некоторые полномочия Ростехнадзору вернули. Так, в 2014 году ведомство вновь начало учет и расследования аварий на лифтах, возобновило ведение реестра. Сами лифты вернули в категорию ОПО. Однако проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства, Ростехнадзору не дали. Эксперты ведомства, между тем, с самого начала были однозначны в своих оценках: для обеспечения безопасности нужен контроль всей отрасли, начиная со стадии проектирования лифтового оборудования и монтажа.

Однако в середине 2021 года полномочия Ростехнадзора урезали еще сильнее. С этого времени ведомство не могло больше следить ни за правилами, ни за техническим регламентом, а контроль над уже запущенными лифтами окончательно перешел к управляющим компаниям. И вновь ослабление надзора привело к росту аварийности.

Наконец, с 1 марта 2023 года правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю над безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. Однако восстановление системы контроля, уничтоженной более десяти лет назад, займет достаточно продолжительное время, считают эксперты отрасли.

Трудное наследство

Сегодня процесс запуска процедур, которые обеспечат надлежащий контроль над производством и эксплуатацией лифтов, обеспечив безопасность лифтового хозяйства, находится в самом начале. Главе Ростехнадзора Алексею Алешину необходимо фактически перезапустить отрасль. И эта задача — одна из важнейших для ведомства. С этим соглашаются, в том числе, производители. Так, первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров отметил, что наиболее сильным фактором является «понимание неотвратимости» наказания для организаций, обслуживающих лифты.

«Важно, чтобы эксперт ходил к каждому владельцу. Важно понимание неотвратимости: что в случае, если что-то произойдет, виновность ваша будет определена, если вы не выполнили правила», — утверждает Захаров.

Голоса за ужесточение ответственности УК звучат и в Госдуме. Ранее член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал лишать лицензий организации, допустившие ЧП со своими лифтами.

«Ситуация такова, что 79% рынка монтажа и сервисного обслуживания лифтов приходится на мелкие компании, которые для получения контракта на техническое обслуживание подъемного оборудования существенно занижают стоимость работ. Как результат — страдает качество обслуживания лифтов, а под угрозой находится безопасность пассажиров» , — уверен парламентарий.

Шансы для роста

Итог периода «безнадзорщины» хорошо демонстрируют цифры: к началу 2025 года в России необходимо заменить 93,6 тысяч лифтов. Эти данные озвучила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Эксперты Ростехнадзора, в свою очередь, сообщают: в России поставлено на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет.

Таким образом, каждый пятый лифт в стране выработал свой ресурс. А вместе с устареванием оборудования, фактически исчезли кадры, способные качественно обслуживать существующие лифты.

Однако надежда на будущее для лифтовой отрасли никуда не исчезла. И главное слово здесь — за отечественным бизнесом. Пока в России выстраивается новая система контроля лифтового оборудования, российские производители лифтов получили уникальный шанс занять рынок, где ранее основную долю занимали крупные зарубежные фирмы. Сейчас ситуация меняется: по данным Национального лифтового союза, уже по итогу 2022 года отечественные машиностроители произвели 66,6% новых лифтов, зарегистрированных России. Конкуренцию им составляют Китай и Белоруссия.