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В ГД призвали лишать лицензий эксплуатирующие компании после падения лифта

Депутат Колунов о ситуации с падением лифта в Москве: нужно лишать лицензий эксплуатирующие компании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в пятницу, 5 мая, рассказал «Известиям», как следует бороться с падением лифтов в многоэтажках.

Днем ранее лифт с подростком упал в многоэтажном доме на улице Верхние Поля в Москве. Ребенок был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

«Точные причины случившегося установит следствие, но считаю, что в подобных ситуациях бороться с разгильдяйством эксплуатирующих компаний необходимо лишением лицензии, а директоров компаний и их бенефициаров привлекать к уголовной ответственности. Например, если на стройке происходит несчастный случай, то ответственность вплоть до уголовной несет генподрядчик. В случаях с эксплуатацией лифтов, когда от деятельности обслуживающей компании зависят безопасность и человеческие жизни, нести ответственность должно руководство компаний», — подчеркнул депутат.

Колунов отметил, что ни одна из систем безопасности лифта, установленная заводом-изготовителем, не сработала, что ставит под вопрос должное обслуживание лифта, в том числе работу «ловителей» кабины.

«Чтобы избежать усугубления ситуации, необходимо ввести жесткие требования к специализированным компаниям, занимающимся работами по монтажу и обслуживанию лифтов, ввести обязанность сервисных компаний использовать оригинальные запчасти для сохранения гарантийного периода, установить единую минимально возможную стоимость обслуживания лифтов», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он призвал вернуть государственный надзор за эксплуатацией лифтов. По словам Колунова, в данный момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный вернуть Ростехнадзору полномочия по контролю за состоянием лифтового оборудования.

Депутат привел данные Национального лифтового союза, согласно которым за последние пять лет в России при передвижении граждан на лифтах произошло более 330 несчастных случаев, свыше 60 из которых — с летальным исходом.

«Ситуация такова, что 79% рынка монтажа и сервисного обслуживания лифтов приходится на мелкие компании, которые для получения контракта на техническое обслуживание подъемного оборудования существенно занижают стоимость работ. Как результат — страдает качество обслуживания лифтов, а под угрозой находится безопасность пассажиров», — заключил парламентарий.

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Ранее, 13 марта, стало известно о гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в Самаре. В момент падения 22-летний мужчина менял оборудование в шахте. Рабочий скончался на месте.

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