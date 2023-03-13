В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в Самаре. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 марта на улице Невской. 22-летний мужчина менял оборудование в шахте и в этот момент на него упала кабина лифта. Рабочий скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

В октябре в Екатеринбурге рабочий упал в шахту лифта и погиб.