Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке
Лифт с подростком упал в многоэтажном доме на улице Верхние Поля в Москве. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«В результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пострадал 16-летний подросток, находившийся в момент инцидента в лифте», — говорится в сообщении ведомства.
По данным источника «Известий», падение кабины произошло с 11-го на 6-й этаж. Ребенок госпитализирован с подозрением на перелом ноги.
По предварительной информации, товарищество собственников жилья (ТСЖ) заключило договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией. Прокуратура Москвы взяла под контроль проверку, проводимую следственным органом по данному инциденту.
Ранее, 13 марта, стало известно о гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в Самаре. В момент падения 22-летний мужчина менял оборудование в шахте. Рабочий скончался на месте.