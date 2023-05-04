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Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Лифт с подростком упал в многоэтажном доме на улице Верхние Поля в Москве. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«В результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пострадал 16-летний подросток, находившийся в момент инцидента в лифте», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника «Известий», падение кабины произошло с 11-го на 6-й этаж. Ребенок госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

По предварительной информации, товарищество собственников жилья (ТСЖ) заключило договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией. Прокуратура Москвы взяла под контроль проверку, проводимую следственным органом по данному инциденту.

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Ранее, 13 марта, стало известно о гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в Самаре. В момент падения 22-летний мужчина менял оборудование в шахте. Рабочий скончался на месте.

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