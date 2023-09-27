В РФ могут поднять штраф за незаконное подключение к канализации и водопроводу

Законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации поддержало правительство, следует из проекта официального отзыва кабмина. С копией документа ознакомились «Известия».

«В связи с тем что размеры административных штрафов по ст. 720 КоАП не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений», — отметил кабмин в отзыве.

Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юридических лиц.

«Сегодня приходит много жалоб от граждан о том, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод, а уже после заняться оформлением документов», — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ужесточение ответственности за самовольное подключение к водопроводу целесообразно, подчеркнул депутат.

Штрафы следует повысить существенно — до 10 раз, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Чаще всего нарушают правила предприниматели, которые не хотят тратить деньги на официальное подключение к сетям и заключать договор на водоснабжение и водоотведение, сказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

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Сточный метод: штрафы за врез в канализацию и водопровод могут поднять