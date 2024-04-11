Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов в Шереметьево

Пилоты «Аэрофлота» перепутали взлетно-посадочные полосы (ВВП) в Шереметьево и приземлились на ту, что предназначена для взлета. Инцидент произошел 10 апреля около 13:30 мск, когда Airbus А32 летел в Москву из Саратова.

Как передает Telegram-канал «Авиаторщина», примерно в 13:25 диспетчер посадки проинформировал экипаж воздушного судна о незначительном отклонении влево от посадочного курса. Пилоты подтвердили информацию и сообщили, что наблюдают правую ВВП (06R), на которую и должны были приземлиться.

Так, на удалении 5 км от входного порога ВПП диспетчер дал экипажу разрешение на посадку на правую полосу, ожидая, что пилоты нивелируют небольшое отклонение от курса. Однако самолет продолжил следовать с отклонением.

Тогда диспетчер понял, что экипаж совершит посадку на центральную полосу, а не правую. Он не стал сообщать об этом пилотам, а принял меры, чтобы освободить обе полосы для возможной посадки самолета.

«Диспетчер полностью контролировал ситуацию и в дальнейшем не стал акцентировать внимание пилотов «Аэрофлота» на неправильном курсе, потому что своими превентивными действиями обеспечил им возможность сесть на обе полосы, которые к моменту подлета самолета были свободны. Он посчитал целесообразным и наиболее безопасным не беспокоить экипаж на малом удалении от ВПП», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В итоге превентивных мер диспетчера самолет совершил благополучную посадку.

Ранее в этот день «Известия» ознакомились с отчетом по итогам расследования аварийной посадки самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в пшеничном поле под Новосибирском. В своем заключении Росавиация указала, что инцидент произошел из-за ряда факторов, связанных как с ошибочными действиями экипажа судна, так и с работой авиакомпании. Так, в регуляторе призвали уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний».

Кроме того, 11 апреля пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала «Известиям», что перевозчик не намерен возвращать судно к полетам. Кроме того, на настоящий момент затраты на аренду поля и охрану лайнера затрачено уже более 10 млн рублей, добавила она.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку в поле.