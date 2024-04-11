Реклама
Прямой эфир
Авто
В Казахстане начнут выпуск названной в честь Жака-Ива Кусто Hyundai
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 м
Армия
ВС РФ ликвидировали с помощью беспилотника БМП Bradley на авдеевском направлении
Мир
Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
Происшествия
Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов в Шереметьево
Мир
В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
Мир
Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций продовольствия с Украины
Мир
Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией
Общество
Путин заявил об изменчивой ситуации с паводками в России
Мир
Финляндия одобрила назначение Марьи Ливайлы главой дипмиссии в РФ
Мир
В Германии увидели страх в глазах Зеленского из-за провалов ВСУ
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
В селе Илек Оренбургской области укрепили дамбу
Авто
«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов в Шереметьево

Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилоты «Аэрофлота» перепутали взлетно-посадочные полосы (ВВП) в Шереметьево и приземлились на ту, что предназначена для взлета. Инцидент произошел 10 апреля около 13:30 мск, когда Airbus А32 летел в Москву из Саратова.

Как передает Telegram-канал «Авиаторщина», примерно в 13:25 диспетчер посадки проинформировал экипаж воздушного судна о незначительном отклонении влево от посадочного курса. Пилоты подтвердили информацию и сообщили, что наблюдают правую ВВП (06R), на которую и должны были приземлиться.

Так, на удалении 5 км от входного порога ВПП диспетчер дал экипажу разрешение на посадку на правую полосу, ожидая, что пилоты нивелируют небольшое отклонение от курса. Однако самолет продолжил следовать с отклонением.

Тогда диспетчер понял, что экипаж совершит посадку на центральную полосу, а не правую. Он не стал сообщать об этом пилотам, а принял меры, чтобы освободить обе полосы для возможной посадки самолета.

«Диспетчер полностью контролировал ситуацию и в дальнейшем не стал акцентировать внимание пилотов «Аэрофлота» на неправильном курсе, потому что своими превентивными действиями обеспечил им возможность сесть на обе полосы, которые к моменту подлета самолета были свободны. Он посчитал целесообразным и наиболее безопасным не беспокоить экипаж на малом удалении от ВПП», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В итоге превентивных мер диспетчера самолет совершил благополучную посадку.

Полетели: Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
К этому привела аварийная посадка самолета компании в поле под Новосибирском

Ранее в этот день «Известия» ознакомились с отчетом по итогам расследования аварийной посадки самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в пшеничном поле под Новосибирском. В своем заключении Росавиация указала, что инцидент произошел из-за ряда факторов, связанных как с ошибочными действиями экипажа судна, так и с работой авиакомпании. Так, в регуляторе призвали уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний».

Кроме того, 11 апреля пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала «Известиям», что перевозчик не намерен возвращать судно к полетам. Кроме того, на настоящий момент затраты на аренду поля и охрану лайнера затрачено уже более 10 млн рублей, добавила она.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку в поле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024