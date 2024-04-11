Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Аварийная посадка самолета Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском может обернуться отставкой топ-менеджеров «Уральских авиалиний», ответственных за безопасность полетов. Такие рекомендации дала комиссия Росавиации, которая окончательно завершила расследование серьезного инцидента. С итоговым отчетом, подписанным 4 апреля, ознакомились «Известия».

В своем заключении комиссия указала, что вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

По результатам расследования комиссия рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, следует из отчета. Речь идет про двух заместителей гендиректора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина, в авиакомпании они работают уже 31 и 24 года соответственно.

Решение об их соответствии занимаемым должностям будет принимать Совет директоров авиакомпании, сообщила «Известиям» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Airbus A320 перевозчика аварийно сел в поле под Новосибирском 12 сентября при выполнении рейса из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности зеленой гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим было принято решение выполнить вынужденную посадку на подобранную с воздуха площадку. Борт благополучно приземлился на сельскохозяйственное поле колхоза имени Ленина в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа при этом не пострадал.

Первоначально комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации завершила расследование этого инцидента в конце октября. Но уже через неделю агентство отменило свой отчет и возобновило расследование из-за допущенных нарушений, снизивших его качество. Центральный аппарат ведомства тогда выявил в документе ошибки в расчетах, противоречия, неподтвержденные данные, неверные утверждения, некорректные и недостаточные для предотвращения подобных событий в будущем рекомендации. В итоге был назначен новый состав комиссии, которая продолжила расследование.

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Полетели: Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»