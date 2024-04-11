«Уральские авиалинии» определились с судьбой севшего в поле самолета

«Уральские авиалинии» не собираются возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском. Об этом «Известиям» рассказала пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — уточнила она.

Представитель перевозчика также сообщила, что за предыдущие семь месяцев «Уральские авиалинии» рассматривали несколько вариантов транспортировки самолета с поля. Это и его вывоз целиком, и поднятие вертолетом по частям. Также обсуждался взлет с подготовленной замерзшей поверхности, но расчеты показали, что плотность грунта недостаточна, а Airbus 320 может взлетать только с искусственной площадки.

Еще один вариант — построить взлетную полосу, однако при таком удалении поля от Новосибирска (по прямой около 190 км) доставлять плиты, устанавливать их и готовить ВПП нецелесообразно и слишком затратно, пояснили «Известиям» в «Уральских авиалиниях».

Там добавили, что аренда поля в колхозе имени Ленина на данный момент обошлась авиакомпании в 1,2 млн рублей, плюс почти 9,3 млн рублей составили другие «полевые» затраты — на охрану самолета, ограждения, транспорт, контейнеры и другое. Также перевозчик несет большие расходы на поддержание технического состояния самолета.

12 сентября Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности зеленой гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим было принято решение выполнить вынужденную посадку на подобранную с воздуха площадку. Борт благополучно приземлился в сельскохозяйственное поле в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

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