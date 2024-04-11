Independent указала на беспомощность F-16 перед авиабомбами России

Американские истребители F-16, которые страны Запада намерены поставить Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об этом сообщила 10 апреля газета The Independent со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка.

В публикации говорится, что украинские военные утверждают, что поставка американских истребителей F-16 облегчит проблему, затруднив вылет российских самолетов, запускающих эти бомбы.

«Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб», — сказал эксперт.

По его мнению, российские самолеты способны запускать авиабомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко. В итоге вырастет риск поражения истребителей российскими ЗРК.

Накануне, 10 апреля, сообщалось, что российские авиабомбы с установленными на них модулями планирования и коррекции поменяли расклад сил в зоне спецоперации. Устаревшие свободно планирующие бомбы превратились в высокоточные боеприпасы, а их масса продолжает увеличиваться с изначальных 250 кг.

До этого, 7 апреля, Financial Times сообщила, что российские фугасные авиационные бомбы наводят ужас на ВСУ в силу своей мощности и сложностью с их перехватом. Отмечалось, что у украинских военных нет таких средств, которые бы противостояли эти российским боеприпасам.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что Украине требуется 60 самолетов F-16, 5–6 комплексов ПВО Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц и несколько сотен дальнобойных ракет. Однако Запад не может предоставить необходимые вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.