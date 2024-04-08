FT рассказала о приводящих в ужас солдат ВСУ российских авиабомбах

Российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ) наводят ужас на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в силу своей мощности и сложностью с их перехватом. Об этом 7 апреля рассказали украинские военные газете Financial Times.

«Они жуткие и очень смертоносные», — сказали солдаты ВСУ изданию и подчеркнули, что взрывная волна от этих авиабомб может сорвать с петель дверь, находящуюся в километре от центра прилета.

Газета подчеркнула, что у украинских военных нет таких средств, которые бы противостояли российским ФАБ. В основе бомб лежат разработки оружия нескольких десятков лет, напомнило издание.

«Эти бывшие бомбы свободного падения теперь запускаются российскими бомбардировщиками глубоко за линией фронта — вне досягаемости украинских систем противовоздушной обороны», — добавили авторы статьи.

Ранее, 1 апреля, обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиот сообщила, что российские планирующие бомбы способны не только разрушить ландшафт Украины, но и подорвать ее боевой дух. По ее словам, украинская армия не выдерживает таких ударов, даже опытные бойцы жалуются на последствия.

До этого, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 т (ФАБ-1500) на Украине привело к высокому уровню потерь в рядах ВСУ. В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери с украинской стороны.

3 марта немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild сообщил, что российские войска эффективно уничтожают позиции ВСУ ФАБ-500. По мнению журналиста, залогом успеха армии РФ является ее господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.

Еще в январе экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские системы ПВО не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он отметил, что у РФ имеются десятки тысяч единиц ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500 и ФАБ-5000. Также Стариков указал на уникальную особенность российских планирующих авиабомб, которые позволяют атаковать противника без входа в зону действия его ПВО. По его словам, это очень серьезное оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.