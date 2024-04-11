Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставят на допрос
Политика
Песков сообщил о непрерывном контроле Путиным ситуации с паводками в РФ
Общество
Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами
Общество
У подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли автомат
Мир
В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
Армия
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Общество
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Общество
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Общество
Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
В Кремле назвали бессмысленными переговоры по Украине без России

Появились кадры из дома террористов под Нальчиком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дом, на территории садового товарищества в Нальчике, где укрывались террористы, в четверг, 11 апреля, посетили «Известия» и делятся кадрами с места событий.

«Вот тот самый дом, в котором укрывались боевики. Обратите внимание, здесь на лестнице следы крови. Был уничтожен боевик в этом месте. Входная дверь просто изрешечена: применялся мелкий калибр, а также крупный», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Журналист показал, что внутри здания на стенах есть большие пробоины, а в помещении, которое, предположительно, служило кухней, лежат книги исламской литературы, еда, горелка.

«Наверняка преступники не просто так выбрали этот дом. Дело в том, что он находится на окраине дачного поселка. Если выйти из дома, то там располагается очень плотный лес с густой растительностью. Там можно скрыться в случае необходимости», — объяснил Магомедов.

Корреспондент также показал еще одну лужу крови и предположил, что это место, где был уничтожен второй боевик. По словам обозревателя, у террористов не было возможности сбежать в лес от спецназа.

Нажали на стоп: ФСБ задержала спонсоров терроризма в 22 регионах РФ
Что известно о запрещенной в России «Катиба Таухид валь-Джихад»

Режим контртеррористической операции (КТО) вводился на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики утром 11 апреля, позже его отменили. На территории садового товарищества в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Потерь среди сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданских не было.

При проведении КТО было возбуждено головное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и взрывных устройств, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Следователи изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в пригороде Нальчика были уничтожены два боевика, планировавших диверсии и теракты на территории региона.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024