Появились кадры из дома террористов под Нальчиком

Дом, на территории садового товарищества в Нальчике, где укрывались террористы, в четверг, 11 апреля, посетили «Известия» и делятся кадрами с места событий.

«Вот тот самый дом, в котором укрывались боевики. Обратите внимание, здесь на лестнице следы крови. Был уничтожен боевик в этом месте. Входная дверь просто изрешечена: применялся мелкий калибр, а также крупный», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Журналист показал, что внутри здания на стенах есть большие пробоины, а в помещении, которое, предположительно, служило кухней, лежат книги исламской литературы, еда, горелка.

«Наверняка преступники не просто так выбрали этот дом. Дело в том, что он находится на окраине дачного поселка. Если выйти из дома, то там располагается очень плотный лес с густой растительностью. Там можно скрыться в случае необходимости», — объяснил Магомедов.

Корреспондент также показал еще одну лужу крови и предположил, что это место, где был уничтожен второй боевик. По словам обозревателя, у террористов не было возможности сбежать в лес от спецназа.

Режим контртеррористической операции (КТО) вводился на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики утром 11 апреля, позже его отменили. На территории садового товарищества в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Потерь среди сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданских не было.

При проведении КТО было возбуждено головное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и взрывных устройств, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Следователи изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в пригороде Нальчика были уничтожены два боевика, планировавших диверсии и теракты на территории региона.