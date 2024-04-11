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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь правоохранителей в Кабардино-Балкарии

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Фото: t.me/kbr_sledcom
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Уголовное дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии при проведении контртеррористической операции в регионе. Об этом 11 апреля сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по республике.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц»), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), а также ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Следователи изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.

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Режим КТО был введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики утром 11 апреля. На территории садового товарищества в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Потерь среди сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданских не было.

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