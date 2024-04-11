В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарской Республике нейтрализованы двое боевиков, планировавших диверсии и теракты. Об этом 11 апреля сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», — говорится в сообщении.

На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

Потерь среди сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданских нет.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, ведутся следственные действия.

Режим КТО был введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики утром 11 апреля. Позднее в НАК сообщили, что на территории садового товарищества в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.