«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля

Липецкая компания «Моторинвест», которая выпускает электромобили под брендом Evolute, зарегистрировала для новых продуктов торговые имена i-Hot и i-Bro, а также логотипы для них. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «Автопоток».

Сейчас в модельную линейку электрокаров Evolute в России входят седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Sky и i-Jet. В начале этого года на рынок вышел кроссовер i-Space, который стал первой моделью марки с гибридной силовой установкой. Также компания планирует начать продажи в России минивэна под названием i-Van.

Запас хода i-Space превышает 1 тыс. км. Он получил гибридную силовую установку с электромотором мощностью 178 л.с. (300 Нм) с приводом на переднюю ось и тяговую батарею емкостью 17,52 кВт·ч, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 110 л. с. Максимальная мощность силовой установки составляет 287 л.с. (435 Нм).

В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что продажи кроссоверов китайского бренда VGV в России начнутся с июня 2024 года. На рынок выйдут кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, габариты новинок идентичны. В салоне обеих моделей может быть пять или семь мест.